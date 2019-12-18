Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Киев, 18 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной рады.

В записи указано, что документ возвращен с подписью от президента.

Украинский парламент принял данный закон во время внеочередного заседания 12 декабря. Фракция партии «Слуга народа» заявляла, что принятие документа означает приверженность «мирному пути решения проблемы Донбасса».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что Киев готов ввести «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство и сделать ее частью закона об особом статусе Донбасса. Действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который существует с 18 октября 2014 года, должно было закончиться 31 декабря 2019 года. Ранее действие документа уже неоднократно продлевалось.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч Контактной группы в Минске.