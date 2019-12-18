Кейт Миддлтон резко увернулась от руки мужа в эфире BBC

Лондон, 18 декабря. Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в рождественской программе канала BBC. Во время эфира Миддлтон грубо отреагировала на прикосновение супруга, чем вызвала слухи о ссоре в королевской семье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда вызывали восхищение у поклонников ― супруги всегда ведут себя на публике сдержанно, но при этом демонстрируют удивительную заботу друг о друге.

Однако в студии BBC во время посиделок с волонтерами у камина произошел казус, который заставил поклонников заподозрить размолвку между супругами. В ходе беседы принц Уильям попытался ласково коснуться жены, но та резко увернулась от его прикосновения. При этом герцогиня продолжила лучезарно улыбаться, стараясь не акцентировать внимание на случившемся.

На официальных мероприятиях королевской чете приписано вести себя холодно, однако в Сети отметили, что посиделки у камина едва ли можно отнести к этому правилу. Поклонники предположили, что супруги могли поссориться до эфира.

Ранее Миддлтон удивила поклонников шикарным нарядом на благотворительном вечере Royal Variety Performance. Герцогиня выбрала для мероприятия вечернее платье в пол от Alexander McQueen, расшитое черным кружевом поверх ткани телесного цвета. Наряд удачно подчеркнул фигуру герцогини, развеяв слухи о беременности, а открытая спина придала ей элегантности.