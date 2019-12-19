Что нужно знать о большой пресс-конференции Владимира Путина

Всего несколько часов осталось до важнейшего мероприятия, фактически завершающего политический год — большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Инфографика Федерального агентства новостей напоминает, что нужно знать об этом мероприятии, чтобы ознакомиться с мнением президента по важнейшим аспектам внутренней и внешней политики.

Итак, 15-я по счету большая пресс-конференция Владимира Путина начнется ровно в полдень, в четверг, 19 декабря 2019 года. Уже с утра журналисты начали собираться у места проведения пресс-конференции — это, как и в прошлом году, Центр международной торговли на Краснопресненской набережной, 12.

В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895. Все они получат шанс задать вопрос президенту РФ. Модератором общения журналистов с Путиным по традиции выступает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телеканалы, которые будут вести прямой эфир пресс-конференции Путина, заложили в программе три часа на общение президента с прессой. Но при необходимости сетка вещания, естественно, будет сдвинута. Максимальное время, которое длилась пресс-конференция Путина, — 4 часа 40 минут (в 2008 году). Тогда был побит рекорд не только по продолжительности общения президента со СМИ, но и по количеству вопросов, на которые он успел ответить (106).

Напоминаем, пресс-конференцию Владимира Путина будут транслировать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Мир 24», НТВ, ОТР (с сурдопереводом), радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ», а также интернет-ресурсы вышеперечисленных вещателей.

Вся самая важная информация о мероприятии будет доступна на сайте Федерального агентства новостей. На пресс-конференцию Путина аккредитовано несколько корреспондентов ФАН, операторы ФАН-ТВ и фотокорреспондент нашего издания.

По окончании пресс-конференции Владимира Путина ФАН опубликует аналитические материалы, посвященные мероприятию.