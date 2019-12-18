В Госдуме заявили о возможных связях США с ИГ в Афганистане

Москва, 18 декабря. Власти США могут сотрудничать с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Афганистане, как они это делают в настоящее время в Сирии. Такое предположение в среду высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Так он прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что джихадисты продолжают укреплять свои позиции в Афганистане.

«Я считаю, что неким образом оказывается пособничество США боевикам на территории Афганистана. Американцы это делают, чтобы манипулировать террористами в своих интересах на данной территории также, как это происходит в Сирии», — отметил Швыткин в разговоре с iReactor.

Депутат подчеркнул, что информация об усилении активности боевиков не может не беспокоить, поскольку эти террористы могут просочиться в страны Средней Азии, граничащие с РФ, а это уже создает угрозу национальной безопасности для России.

Напомним, что ранее Патрушев сообщил о том, что ИГ1 собирает силы в Афганистане, чтобы начать вторжения в Среднюю Азию. Согласно последним данным, число боевиков в этой стране уже выросло с 2,5 тыс. до 4 тыс. человек. Джихадисты попадают в данный регион через Сирию, Ирак и Пакистан. Примечательно, что американский военный контингент до сих пор находится в Афганистане, несмотря на то, что операция США в этой стране формально уже закончена.

1 Организация запрещена на территории РФ.