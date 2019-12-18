Ходорковский организовал в России сеть СМИ с целью дестабилизации политической ситуацию

После бегства из России Михаил Ходорковский создал и купил сразу несколько крупных СМИ, которые контролируются через лояльных функционеров и исполнителей. Все они продвигают в России идеи олигарха и созданы для дестабилизации политической ситуации в стране, что сам Ходорковский особо и не скрывает.

В мае 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил олигарха Михаила Ходорковского к девяти годам тюремного заключения за мошенничество в крупном размере организованной группой и неуплату налогов в особо крупном размере. По версии Генпрокуратуры, Ходорковский и его подельники украли у России 1,6 триллиона рублей и вывели их за границу. В декабре 2010 года олигарха признали виновным в хищении нефти в особо крупном размере и увечили срок наказания до 14 лет. По второму уголовному делу он украл у государства 890 миллиардов рублей, большую часть из которых также вывел за границу.

Таким образом, когда в 2013 году Ходорковский досрочно освободился из заключения, на его иностранных счетах все еще оставались астрономические денежные суммы. Спустя год на перезапуске своего проекта «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) олигарх объявил о своем намерении стать президентом России. Учитывая тот факт, что сам Ходорковский с момента освобождения постоянно находился за границей, в частности в Швейцарии и Великобритании, для влияния на российское общество олигарх организовал внутри России собственные информационные издания.

На сегодняшний день у мошенника-миллиардера под контролем находится полноценная сеть из регулярной прессы, интернет-изданий, журналистов-«расследователей», блогеров и Telegram-каналов. Их главной задачей является защита и продвижение интересов олигарха, а также продвижение антироссийской повестки. Рассмотрим основные СМИ, на которых базируется информационно-пропагандистская империя Михаила Ходорковского.

Агенты влияния в «Новой газете» и «Фонтанке»

Ходорковский активно пользуется услугами отдельных журналистов, а также «союзных» оппозиционных СМИ. Финансирование и сотрудничество проводится через многочисленные премии, которые олигарх вручает своим работникам на встречах в Германии. Так, «Фонд Немцова» Ходорковский учредил совместно с дочерью погибшего политика Жанной Немцовой. На мероприятия фонда за границей из России приезжают десятки известных журналистов и блогеров. Среди них Алексей Навальный, Любовь Соболь, Юрий Дудь и многие другие.

Такие персонажи создают новостную базу для работы сети Ходорковского, которая освещает их деятельность в нужном ключе. Поддерживают их в этом деле иностранные издания, например, немецкое издание Deutsche Welle, где работает упомянутая выше Жанна Немцова.

Через отдельных журналистов Ходорковский не просто продвигает свою повестку, но и берет под контроль и покупает целые издания. Яркий пример тому — «Новая газета». Слабым местом в редакции оказался специальный корреспондент Денис Коротков, который также является частым гостем на разного рода мероприятиях «Открытой России». Так, в ноябре 2019 года в Берлине Коротков получил премию «Профессия — журналист». После этого в «Новой газете» появились «расследования», которые якобы дискредитируют ресурсы Медиагруппы «Патриот».

Появление «заказухи» в издании не было бы возможно без соучастия главного редактора Дмитрия Муратова, который уже 22 года занимает свой пост, и его заместителя Сергея Соколова. Директор «Новой газеты» Алексей Полухин сам признает, что уже давно не имеет возможности влиять на своих сотрудников.

По аналогичной схеме под контроль Ходорковского в свое время перешла петербургская «Фонтанка.ру», где Коротков также работал журналистом. Сегодня оба издания открыто работают в связке по статьям спецкора. Так, после публикации на НГ материала с видеозаписью уничтожения боевика ИГИЛ1 (запрещена в РФ) «Фонтанка» попыталась деанонимизировать участников записи. Вышло не очень, зато вскрылась связь Короткова не только с Ходорковским, но и с террористами.

Карманные расследователи из «Медиазоны», «Проекта» и The Bell

Другим купленным «агентом» олигарха можно считать Петра Верзилова, продюсера Pussy Riot и издателя «Медиазоны». Как и многие другие издания в теневой сети Ходорковского, «Медиазона» не имеет достоверно известных источников финансирования. Это СМИ уже несколько лет является убыточным, но неким загадочным образом продолжает функционировать.

Но стоит лишь приглядеться к работе СМИ и становятся очевидны связи с Ходорковским и его ближайшим окружением. Так, сотрудники издания целых пять раз получали премию «Редколлеги», которая финансируется фондом «Среда». Он в свою очередь учрежден Борисом Зиминым, с которым Ходорковский спонсировал «Медузу». При этом сама «Медуза» в 2016 году признала «Медиазону» изданием года. Что называется, круговая порука.

Что интересно, фонд «Династия», также принадлежащий Зимину, является спонсором издания The Bell Елизаветы Осетинской. То, что портал отрабатывает заказы Ходорковского, стало понятно после скандала с «Роснефтью», когда Осетинская вела кампанию по дискредитации корпорации. Это стало местью олигарха, ведь именно «Роснефти» отошли значительные активы ЮКОСа.

Ходорковский и Верзилов работали вместе по «расследовательской» тематике. Их связь проявилась, когда последний отправился в Африку расследовать гибель журналистов, отправленных «Центром управлениями расследования» (ЦУР) на убой в ЦАР. Сам центр являлся проектом «Открытой России» и открыто финансировался Ходорковским. Летом 2018 года трое журналистов погибли в Центральноафриканской Республике из-за банальной «подставы» со стороны олигарха. Верзилов же пытался оправдать своего заказчика, но не смог.

Таким же купленным расследователем олигарха является и Роман Баданин со своим «Проектом». Журналист — близкий друг и, можно сказать, ученик Елизаветы Осетинской. Как и в случае с The Bell, «Проект» не финансируется напрямую олигархом, но получает деньги от разного рода иностранных фирм и фондов. Что интересно, Баданин ранее работал на «Дожде». С этого же телеканала вышли многие сотрудники «Открытой России» Ходорковского.

Учитывая активное освещение каналом деятельности олигарха, его тесные контакты со многими сотрудниками, на ум приходит лишь одно — «Дождь» также находится под влиянием Михаила Борисовича и служит своеобразной кузницей кадров. В 2014 году его пресс-секретарь Ольга Писпанен, также экс-сотрудница «Дождя», вела переговоры с Ольгой Синдеевой, основательницей канала, о спонсировании.

Позже Ходорковский сам подтвердил реальность переписки.

Скользкая Meduza

После освобождения из тюрьмы Ходорковский начал активно искать исполнителей для своих «общественных проектов». Одной из первых на предложение олигарха откликнулась Галина Тимченко, бывший главред Lenta.ru. Посредником в переговорах выступил Борис Зимин, сын другого беглого олигарха Дмитрия Зимина — экс-владельца «Билайна».

Если верить версии редакции самой «Медузы», Ходорковский сразу обозначил жесткую позицию — издание должно находиться под полным контролем. Тимченко такое условие якобы не устроило, и она начала поиски новых инвесторов. Ходорковский и Зимины в качестве компенсации выделили «Медузе» 750 тысяч долларов, и на этом официальные контакты издания с олигархами закончились.

Однако отследить, так это или нет, не представляется возможным:на сегодняшний день Meduza зарегистрирована в Латвии, а данные о спонсорах издания в открытом доступе отсутствуют. Что интересно, Ходорковский настаивал на регистрации нового издания именно в этой стране.

Возникает закономерный вопрос, если переговоры зашли в тупик, то почему СМИ оказалось зарегистрировано именно в той стране, на которой настаивал олигарх? Вполне возможно, что Meduza действительно не попала под полный контроль Ходорковского, на чем он настаивал. Тем более, что в 2018 году стали известны некоторые спонсоры издания. Среди них OAK Foundation британского миллиардера Алана Паркера и шведская государственная организация SIDA. Кроме того, в финансовой отчетности фирмы Medusa Project SIA за 2017 год значатся некие «прочие кредиторы», которые на тот момент предоставляли изданию 341 тысячу евро. А может именно в этот раздел попадают «пожертвования» Ходорковского?

СМИ как личный блог олигарха

Параллельно переговорам с Тимченко Ходорковский контактировал с Вероникой Куцыло, бывшим заместителем главреда издания «Коммераснтъ-Власть», с которой олигарха связывали давние деловые отношения. Речь шла о создании издания «Открытая Россия», которое планировалось делать как медиапроект, а не как СМИ. Такой ход делался для обхода российского законодательства с целью избежать санкций со стороны Роскомнадзора за распространение нелегального контента.

Для работы в «Открытой России» Ходорковский собрал многочисленную и разношерстную команду, многие члены которой ранее уже работали в крупных прооппозиционных проектах. Например, видеоконтентом для нового проекта наняли заниматься одного из основателей «Дождя» Веру Кричевскую. При этом на старте «Открытая Россия» работала как сайт правозащитной организации: публиковалась информация об арестах и освобождении различных оппозиционеров и активистов.

Однако довольно быстро «Открытая Россия» превратилась в подобие личного блога Ходорковского. Впрочем, сам олигарх этого особо и не скрывает.

Медиапроект «Открытая Россия» существовал параллельно с общественным проектом олигарха под точно таким же названием. Когда в 2017 году следственные органы установили, что «Открытка» финансируется из-за рубежа, организация была признана нежелательной на территории РФ, а вслед за «общественниками» под запрет попали и журналисты Ходорковского.

На митинг под фиолетовым флагом

Однако само СМИ закрыто не было, оно превратилось в издание Open Media, зарегистрированное в Лондоне. Руководить переходным периодом и создавать новый проект Ходорковский предложил еще одному беглецу — миллиардеру Евгению Чичваркину. Он сразу обозначил, какие задачи ставятся перед командой.

На сегодняшний день «Открытые Медиа» занимаются штамповкой так называемых расследований. В их центре неизменно оказываются известные российские политики и чиновники. Однако информации о том, каким образом, например, Алексей Навальный на «студенческие донаты» умудряется по несколько раз в год возить семью за границу, на портале найти не удастся. Вся работа направлена исключительно на дестабилизацию ситуации внутри страны, о чем и говорил Чичваркин.

Но самым известным информационным проектом олигарха без сомнения является «МБХ Медиа». Издание даже названо в честь него и состоит из инициалов имени — Михаил Борисович Ходорковский. «МБХ» стал духовным наследником признанной нежелательной и заблокированной «Открытой России».

Новой оказалась только вывеска, даже руководить коллективом осталась все та же Вероника Куцыло. Ребрендинг был проведен с единственной целью — обойти российское законодательство. Впрочем, помогло это не на долго: в 2018 году первый сайт издания был заблокирован за призывы к беспорядкам. Олигарх же ответил созданием клонов на других адресах, но вести себя редакция стала более прилично во избежание новых претензий Роскомнадзора.

Таким образом, Ходорковский, уже более пяти лет не появлявшийся в России, имеет в стране крупную сеть информационных ресурсов. Вся их информационная повестка носит исключительно антироссийский и даже русофобский характер. Однако тот факт, что большинство изданий сети так и не выходят на самоокупаемость, несмотря на постоянное выспрашивание пожертвований, ясно свидетельствует, что в России их риторика не находит отклика.

1 Организация запрещена на территории РФ.