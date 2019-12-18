Новая пациентка из США едет в Краснодар к доктору девочки «с маской Бэтмена»

Москва, 18 декабря. Пациенты из разных стран мира едут в клинику фотодинамической терапии доктора Павла Попова, оперирующего полугодовалую Луну Феннер с меланоцитарным невусом.

Врач Павел Попов уже в течении 20 лет успешно проводит операции связанные с лечением невуса.

Методы Попова называют в Америке уникальными, но сам врач не разделяет подобных заявлений. По его словам, американское и европейское научное сообщество просто не уделяли должного внимания технике фотодинамической терапии, передает «Комсомольская правда».

Действительно, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России предложил альтернативу, мама девочки Кэрол, приняла решение ехать в Краснодар.

В больнице сейчас настоящий ажиотаж. К врачам обращаются пациенты из Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и других стран.

«Мы, наверное, только с Австралией пока переговоры не вели, пожалуй. Но более платежеспособны все-таки пациенты из США», — поделился информацией коммерческий директор Андрей Алексуткин

На предстоящий год у российского врача разработан план лечения для маленькой пациентки Деми — американки японского происхождения. Полугодовалая малышка подвержена той же проблеме, что и Луна. Меланоцитарный невус находится на ее левой щечке. Родители решили воспользоваться услугами российских врачей еще в октябре, однако вопросы связанные с оформлением длительной визы, заставили повременить с лечением.

Кстати, проводником по межконтинентальному путешествию для маленькой Деми и ее родителей стала мама Луны Кэрол.

«Несколько дней назад Луна встретила своего нового сладкого друга Деми. У нее такой же невус и она будет нашей соседкой в России во время ее операций», - сообщила она.

Ранее Каролина Феннер, мать ребенка с «пятном Бэтмена», заявила о правильности решения лечиться в России.