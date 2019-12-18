Американские военные вернулись в нефтеносные районы Сирии вопреки обещаниям Трампа

Анкара, 18 декабря. Американские военнослужащие вернулись на шесть баз в Сирии, которые покинули после начала турецкой операции «Источник мира». Об этом сообщило агентство Anadolu.

С началом антитеррористической операции американский контингент покинул 16 баз и блокпостов. Однако теперь американские военные укрепляются на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии.

На данный момент военные США дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии, пять из них находятся в провинции Хасака, четыре― в Дейр-эз-Зоре, две — в Ракке.

Американские военные находятся в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Контингент США оказывает поддержку вооруженным формированиям курдов и выкачивает нефть в богатых ресурсами районах САР.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против вооруженных формирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.