ФАН разъясняет: как либеральные СМИ манипулируют с темой утилизации отходов

Ряд либеральных изданий весьма некорректно отреагировал на принятый Государственной думой закон, расширяющий понятие «утилизация отходов». Все они делают акцент на том, что сжигание отходов было приравнено к «утилизации». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В большинстве статей приводится мнение «эксперта» из «Гринпис», который заявляет, что новый закон значительно затормозит развитие организаций по переработке отходов, потому что все средства якобы будут вкладываться в первую очередь на строительство мусоросжигающих заводов.

Между тем, либеральные издания почему-то умалчивают, что этим же законом запрещается сжигать не переработанный мусор. То есть из отходов сначала должны быть извлечены все полезные фракции, которые можно использоваться повторно, а уже потом они будут отправляться на мусоросжигающие предприятия. Таким образом, «Гринпис» может не переживать за переработку отходов — закон, наоборот, должен положительно сказаться на развитии этой отрасли.

Более того, как пояснил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, во время третьего чтения депутаты настаивали на реализации дополнительных норм, направленных на повсеместное внедрение раздельного сбора мусора и технологий глубокой переработки отходов и замкнутого цикла.

Также стоит отметить, что закон предусматривает введение обязательной экологической экспертизы объектов мусоросжигания.

«Это важно, потому что социальные протесты, которые идут в регионах, связаны с тем, что люди не понимают, по какой технологии будут построены мусоросжигательные заводы. Система экологической экспертизы нужна, чтобы объяснить людям, будут ли какие‑то последствия. Если да — то какие, если нет — то почему», — пояснял Бурматов.

Выходит, либеральные издания в очередной раз попытались ввести читателя в заблуждение с помощью темы экологии, которая в последнее время стала довольно острой. Однако по факту принятый в третьем чтении закон наоборот направлен на улучшение экологической обстановки и развития мусороперерабатывающей отрасли в России.