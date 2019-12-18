На что Путин намекнул Макрону, рассказав об успехе сотрудничества РФ и Турции в Сирии

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном коснулся темы Сирии. По данным пресс-службы Кремля, лидер РФ уведомил собеседника об успешной реализации соглашений России и Турции по ситуации на северо-востоке САР и в Идлибе. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Кроме того, главы РФ и Франции в ходе разговора сошлись во мнении, что активное противостояние террористическим группировкам в Сирийской Арабской Республике остается одним из ключевых направлений и требует тесного сотрудничества стран.

«Обсуждена ситуация в Сирии. Владимир Путин проинформировал о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и в Идлибской зоне. С обеих сторон акцентирована важность решительной борьбы с террористами и тесной координации действий на этом направлении», — указано в заявлении пресс-службы администрации российского президента.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил в комментарии для ФАН, что, если высказанная Путиным в ходе переговоров с Макроном позиция вполне правомерна и понятна, поскольку РФ действительно внесла решающий вклад в разгром «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в САР, то слова лидера Франции, которая почти ничего не сделала для победы над террористами, звучат малоубедительно.

«Вклад Российской Федерации в этом плане, конечно же, несравним с участием ни США, ни европейских стран. Подлинная победа в данной войне против радикалов-исламистов, бесспорно, принадлежит России и русскому солдату. Поэтому подобные сравнения здесь неуместны. Однако, вероятно, что сейчас в новых политических условиях можно рассчитывать на новое сотрудничество сторон. Мы видим, как теперь успешно контактируют РФ и Турция по сирийскому урегулированию, и, вероятно, Путин не зря обратил на это внимание в беседе с Макроном. Партнерство с турками, в том числе в военной сфере, развилось вплоть до их возможного вхождения в ОДКБ», — отметил эксперт.

Конечно, Россия хотела бы в той или иной мере привлечь и другие страны к процессу восстановления и налаживанию ситуации в САР (и, кстати, не только в САР). Кандидатом на роль партнера и помощника в этом процессе как раз может стать Париж, считает историк.

«Российская сторона, безусловно, хотела бы иметь, наряду с Турцией, и других союзников, причем не только по сирийскому вопросу. Заметим, что разговор с Макроном состоялся после встречи нормандской четверки. Там лидеры РФ и Франции тоже много общались друг с другом. Возможно, и на тему разрешения конфликта в Донбассе. На данных направлениях важно наличие как можно большего числа стран, которые могли бы проводить адекватную миротворческую политику вместе с Россией. Сейчас Париж теоретически может стать таким союзником. По крайней мере, он может как-то сглаживать негативное влияние со стороны США. Поэтому Франция, хотя и не будет участником военных действий против террористов, может оказаться полезной в дипломатической сфере», – резюмировал Антон Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.