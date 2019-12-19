Госдума подводит итоги работы за 2019 год. Для многих это очередной повод поговорить о том, во сколько обходится государству содержание «слуг народа»: скрупулезно подсчитать их зарплаты и помощников, а потом, как говорится, вынести на обсуждение общественности среднюю температуру по больнице.

Федеральное агентство новостей решило посмотреть на работу парламентариев с другой стороны и подготовило для читателей материал о результатах их труда — законах года, которые, по мнению редакции, изменят жизнь к лучшему. Редакция готова представить главные нововведения в каждом из направлений — культуре, здравоохранении, безопасности и других.

Своевременная поддержка

Первым среди первых, на наш взгляд, стоит закон об ипотечных каникулах. Ни для кого не секрет, что данный вид кредитования набирает все большую популярность среди россиян. У многих категорий граждан уже есть возможность выбрать программу с государственной поддержкой.

С этого года вводятся дополнительные механизмы защиты заемщика. Теперь, попав в сложную жизненную ситуацию — например, потеряв работу — можно обратиться в банк и попросить сократить выплаты или вовсе приостановить их. Недостаток только один — воспользоваться таким правом можно лишь однократно, а продолжительность «льготного периода» при этом не должна превышать полгода.

Второе место в рейтинге ФАН и серебряную медаль получает закон о компенсации ипотечных кредитов. Как вы помните, речь идет о сумме до 450 тысяч рублей, которую можно получить при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Поможет ли введение такой нормы кому-то решиться стать многодетным — говорить сложно. Но для тех, у кого уже есть большая семья и мечта улучшить жилищные условия, закон, безусловно, полезен.

В тройку лидеров вошли и детские пособия: с 1 января 2020 года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать около 70% семей. Такого показателя удалось достичь, изменив порог уровня доходов, при котором назначается соответствующая финансовая поддержка. Если раньше он составлял 1,5 прожиточных минимума на каждого члена семьи, то сейчас повысится до двух. Деньги при этом можно будет получать до трехлетия ребенка.

Отметим, что, по нашему мнению, это далеко не все законы, направленные на улучшение финансового самочувствия граждан. К числу значимых в этой категории мы также можем отнести и индексации пенсий сверх прожиточного минимума, и их повышение для участников Великой Отечественной войны, и налоговые льготы для многодетных.

Кроме того, в конце года был принят закон об изменении минимального размера оплаты труда: с января он вырастет на 850 рублей — с нынешних 11,28 тысячи рублей до 12,13 тысячи рублей. Помимо этого, в 2019 году от НДФЛ была освобождена материальная помощь для студентов.

«В этом году было реализовано много инициатив социальной направленности. Полагаю, это прежде всего благодаря тем тезисам, которые лежали в основе послания президента Федеральному Собранию. Сдвинуть с мертвой точки те вопросы, которые долгое время не решались, позволили и регулярные встречи как с главой государства, так и с председателем правительства», — рассказал в беседе с агентством глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он также озвучил направления работы в соответствующей области в 2020 году.

«Следующий год будет значимым в связи с тем, что правительство должно предложить новую потребительскую корзину, а это — прямая связь с величиной прожиточного минимума, с различными социальными надбавками и выплатами, минимальным размером оплаты труда», — поделился парламентарий.

По его словам, меняя потребительскую корзину, необходимо добиваться и заметного увеличения прожиточного минимума, что в свою очередь обяжет законодателей и правительство искать источники повышения МРОТ.

Кроме того, одним из основных направлений работы депутатов станет решение вопроса, связанного со справедливым назначением и увеличением заработной платы в бюджетной сфере.

«Когда нам говорят, что средняя заработная плата в сфере здравоохранения 80 тысяч рублей, то стоит понимать, что эта цифра складывается с учетом максимальных зарплат, которые выплачивают и в Ямало-Ненецком округе, и в Москве, и в Петербурге. Конечно, если убрать вот эти регионы, то средние зарплаты другие», — заметил депутат.

В следующем году также будут рассматриваться бюджетные вопросы, в том числе о выделении дополнительных средств на отдельные направления, вопросы поддержки малого бизнеса, сельского хозяйства, социальной защиты отдельных категорий граждан.

Безопасность превыше всего

Особым аспектом нашей жизни является безопасность, и обеспечить ее депутаты старались как в реальном, так и в виртуальном мире. Особое внимание в первом случае парламентарии уделили поведению на дорогах. Так, первенство, по мнению редакции, в этой сфере можно отдать закону о «пьяных» ДТП. Максимальное наказание для водителей теперь составляет 15 лет. Такой срок лишения свободы можно получить при гибели двух и более людей.

Не стоит забывать, что в тех же целях силовикам в этом году разрешили сбивать дроны-нарушители, а для борьбы с организованной преступностью ввели ответственность «за занятие высшего положения в преступной иерархии» — лидерам ОПГ грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей. Кроме того, важный шаг был сделан в работе с микрофинансовыми учреждениями. Им запретили выдавать кредиты под залог жилья.

Что касается Интернета, то, во-первых, начали принимать меры по обеспечению его устойчивого функционирования: Рунет сможет работать даже в случае отключения заграничных серверов — и это заслуженное второе место по версии ФАН. Во-вторых, пользователей защитили от ложных сведений: фейки теперь блокируются, а их распространители наказываются штрафом. Аналогичный механизм в этом году стали применять и в ситуациях оскорбления общества и госсимволов.

Говоря о вопросах информационной безопасности, нельзя не вспомнить и закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов — третье место в нашем рейтинге. В их обязанности для работы в стране теперь входит учреждение российского юридического лица и маркировка своей продукции. Как поясняли ранее депутаты, таким образом, россияне будут предупреждены о финансовом участии других государств в работе этих медиа.

Важно, что иноагентами теперь можно будет признавать и рядовых граждан. Для этого потребуется соблюдение двух условий — участие в создании и распространении контента соответствующего СМИ и получение за это денежных средств из-за рубежа.

Также усилиями депутатов в 2019 году были введены штрафы до 18 миллионов рублей за нарушение требований о хранении персональных данных россиян на территории страны.

О том, как может измениться российское законодательство в области информационной политики в следующем году, ФАН рассказал депутат Александр Ющенко.

«Сейчас создается межфракционная рабочая группа по вопросу противоправных действий в Интернете — анонимных угроз и шантажа. Пока инициатив нет. Они появятся по итогам обсуждений, привлечения экспертного, профессионального сообщества и определения возможных действий, которые могли бы каким-то образом помешать в дальнейшем развитию подобных движений», — уточнил парламентарий.

По его словам, Госдума продолжит и работу по обеспечению информационной безопасности, которая ведется непрерывно в связи с развитием IT-технологий.

«Мы считаем, что любые инициативы, связанные с IT-технологиями, должны приниматься и обсуждаться с учетом мнения профессионального сообщества. Любые изменения, ограничивающие Интернет, общество встречает негативно», — отметил при этом Ющенко.

В здоровом теле здоровый дух

Огромная работа была проведена и в работе по охране здоровья россиян. Наиболее значимым, с точки зрения ФАН, стал закон, позволяющий посещать родственников в реанимации и палатах интенсивной терапии. Споров по этому поводу было немало, но депутатам удалось найти компромиссный вариант. Поддержка близкого человека в сложную минуту больше не будет жестом доброй воли главврача — золотая медаль от ФАН.

Еще одним полезным делом парламентариев стало ужесточение ответственности за препятствие работе врачей, в том числе введение уголовной ответственности для тех, кто не пропустил машину скорой помощи. В случае смерти пациента виновник может получить до четырех лет лишении свободы. Это заслуженное серебро от редакции и благодарность за заботу о тех, кто в ней больше всего нуждается.

Важным шагом в этом году стало также принятие закона о паллиативной помощи, который регламентирует медицинскую и психологическую поддержку неизлечимо больных пациентов. Работа над документом велась несколько лет. По мнению агентства — это бронза.

Особо резонансной инициативой в области здравоохранения можно считать возвращения курилок в аэропорты. Несмотря на то, что закон принимали в защиту тех, кто к табаку равнодушен и не обязан страдать из-за нарушителей, многие высказались против. Кому все-таки больше пользы от введения таких норм — увидим через несколько лет.

«В ходе весенней сессии, которая начнется в январе, нам предстоит рассмотреть немало важных и резонансных законодательных инициатив», — рассказал ФАН заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

«Из тех, которые будут рассматриваться в новом году во втором чтении, первыми по важности отмечу изменения в антитабачном законодательстве. Речь идет о запрете на продажу несовершеннолетним сосательных и жевательных смесей с содержанием никотина», — уточнил он.

Огуль добавил, что также надо будет серьезно поработать над вторым чтением законопроекта о возвращении системы вытрезвителей — об организационно-правовой форме этих учреждений, а также об их взаимодействии с медицинскими организациями и правоохранителями.

«Будет также доработан закон о биологической безопасности. Предлагаемые им меры частично у нас уже применяются, но нам нужен закон комплексный, который регулировал бы весь спектр правоотношений, связанных с биологической безопасностью страны. В числе прочего, предлагаются меры по предотвращению развития резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам: отпуск антимикробных препаратов по рецепту, запрет на их назначение без подтвержденного диагноза, а также обеспечение выпуска безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства. Это все очень важно, так как проблема бесконтрольного использования антибиотиков постепенно становится угрозой всему человечеству», — пояснил парламентарий.

По его словам, в весеннюю сессию также будут вынесены на обсуждение в первом чтении поправки к закону об иммунопрофилактике.

«Тоже очень серьезный законопроект. Сегодня лекарственные препараты и денежные средства для проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь, направляются только в организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Однако фактически такие медицинские услуги граждане могут получить в медицинских организациях любой правовой формы. Поэтому мы хотим исправить возникшее в законодательстве противоречие расширением сферы действия закона об иммунопрофлактике на все медицинские организации, участвующие в территориальных программах ОМС», — сказал член фракции «Единая Россия».

Парламентарий также обратил внимание, что в весеннюю сессию будет продолжено обсуждение тем оказания паллиативной помощи и детского оздоровительного отдыха.

«Планируются парламентские чтения по правовой защите пациентов. Очень важный вопрос, требующий самого пристального внимания в последнее время», — подытожил Огуль.

Культура так и прет!

Особо успешным этот год был для членов комитета Госдумы по культуре. Им удалось воплотить в жизнь сразу несколько идей, значительно улучшающих жизнь как самих граждан, так и профессионального сообщества.

Во-первых, в этом году были приняты поправки, облегчающие процедуру госзакупок в соответствующей сфере. В частности, для организаций культуры увеличили максимально допустимые суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. Кроме того, им разрешили использовать для этих целей средства, получаемые в виде пожертвований.

Во-вторых, усилиями парламентариев был наконец-то урегулирован вопрос использования нацистской символики. Теперь ее можно демонстрировать в случаях, когда к ней формируется негативное отношение. При этом важным условием остается отсутствие признаков пропаганды или оправдания самой идеологии нацизма.

В-третьих, был принят закон о борьбе с «билетной мафией». Теперь продавать билеты, абонементы и экскурсионные путевки могут только организации исполнительских искусств и музеи, а также уполномоченные ими лица на основании договоров. Надеемся, что больше ни простые граждане, ни сами депутаты не будут жаловаться, что не могут попасть на «Щелкунчика» в Большой театр.

Ряд важных проектов уже прошел первое чтение и, как ожидается, будет принят в итоговом варианте уже в начале 2020 года. Речь, в том числе, об избавлении россиян от избыточной возрастной маркировки на произведениях литературы и искусства.

«Да, возрастная маркировка уже не будет принята в осеннюю сессию, но в весеннюю сессию она у нас стоит буквально первыми слушаниями. Есть много вопросов, но динамика положительная. И я уверен, что такой закон будет принят», — рассказал в беседе с ФАН член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Есть еще ряд законопроектов, которые сейчас находятся в работе. Часть из них доведена до первого чтения и будет рассмотрена уже в начале 2020 года, другая — находится на стадии доработки, уточнил парламентарий.

«Мы с Еленой Григорьевной Драпеко совместно возглавляем рабочую группу, которая работает над одним из таких законопроектов. Так, например, требуется существенная помощь в рамках деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Потому что на сегодняшний день в отдельных случаях получение документации для работы на памятнике очень усложнено. И одно дело — когда речь идет о существенной по объему реставрации (например, здания), а другое — текущий ремонт, который сейчас также нужно оформлять по всей линейке разрешительной системы — начиная от проектной документации и заканчивая разрешениями на проведение работ», — рассказал Шолохов.

По его словам, такой подход приводит к большим финансовым затратам, так как «каждый документ, каждый шаг требует оплаты».

«Миллионы и миллиарды рублей, которые, в общем-то, улетают в воздух. Вместо того, чтобы действительно ремонтировать здание, реставрировать его, мы тратим эти деньги на то, чтобы оформить бумажки», — уточнил Шолохов.

Охранять природу — значит охранять Родину

Ряд важных законов в этом году был принят и в сфере экологии. Так, например, с 1 января в России начнется эксперимент по квотированию выбросов. Его участниками станут такие городские поселения, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Власти в этих регионах получат возможность влиять на предприятия-загрязнители и заставлять их дополнительно сокращать выбросы. Росприроднадзор наделяется правом квотировать эти выбросы, а Роспотребнадзор — оценивать влияние на организм человека загрязняющих веществ, заводов, автомобильного транспорта, предприятий ЖКХ и сферы услуг.

«Большая дискуссия [в следующем году] предстоит по поводу законопроекта об экологической информации. Мы забраковали ту версию, которую внесло правительство. Это важнейший закон, который должен гарантировать доступ граждан к экологической информации, а то, что подготовили наши коллеги, не отвечает тем задачам, которые поставлены в поручении президента», — рассказал ФАН глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Наша позиция заключается в том, что ко второму чтению законопроект был полностью переписан, уточнил депутат.

«Вторая тема, которая будет подниматься в следующем году, связана с животными. Вы знаете, что мы добиваемся принятия закона об их бесплатной регистрации для наших граждан. Чтобы животных можно было идентифицировать, найти, если они потерялись, или найти нерадивого владельца, если он, наоборот, избавился от питомца. Коллеги из правительства обещали внести законопроект до конца года, но мы его так и не увидели. Я получил официальный ответ от Минсельхоза — он сейчас находится в самом правительстве, проходит обсуждение», — добавил парламентарий.

Член фракции «Единая Россия» также напомнил, что в конце текущего года он внес проект о досудебной блокировке «живодерского контента». По его прогнозам, соответствующий закон может быть принят в 2020 году.

«У нас также очень большие планы на изменение Кодекса об административных правонарушениях, точнее — на принятие его новой версии, которая сейчас готовится. Наш комитет подал свои предложения — это целый блок новелл, которые связаны с ответственностью за жестокое обращение с животными, за оставление питомца, за натравливание, за то, что животных используют в культурно-зрелищных мероприятиях с нарушениями, за нарушения правил содержания животных в приютах и так далее. Мы рассчитываем, что это обсуждение состоится в наступающем году», — указал Бурматов.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, будет ли подниматься вопрос об ответственности за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах, он уточнил, что она уже есть.

«Если ваша собака, которая по закону должна выгуливаться на поводке и в наморднике, вдруг напала на кого-то и покусала его — это причинение физического вреда по неосторожности. Если загрызла — это причинение смерти по неосторожности. За это есть уголовная статья, потому что вы уже считаетесь владельцем, который нарушил правила выгула. Вас уже можно привлечь», — рассказал депутат.

По его словам, ответственность за нарушение правил выгула есть и в региональных законах.

«Для того, чтобы закрепить эти нормы на федеральном уровне, мы, в том числе, предложили их включить в Кодекс об административных правонарушениях», — отметил собеседник агентства.

Еще одна тема, которую планируют рассмотреть депутаты в следующем году, — нефтеразливы, поделился депутат.