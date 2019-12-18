Делегация Турции в ближайшее время приедет в Москву обсудить ситуацию в Сирии и Ливии

Москва, 18 декабря. Турецкие власти в ближайшее время направят делегацию в Россию, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в Сирии и Ливии. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, соответствующее решение было достигнуто в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Замминистра иностранных дел, заминистра обороны, а также представители разведки и нацбезопасности в скором времени отправятся с визитом в Москву. Мы договорились, что будут обсуждаться Ливия и Сирия», — приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Как сообщает «Газета.ру», накануне лидеры двух стран провели переговоры по телефону, в ходе которых затронули вопрос урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии. Отметим также, что Сирия станет главной темой запланированных Турцией двухсторонних переговоров с Россией, которые должны состояться в феврале. Впрочем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в планах российского лидера пока не значится никаких саммитов. Он действительно планирует посетить Турцию в начале года, но сделает это в рамках запуска газопровода «Турецкий поток». Впрочем, не исключено, что Путин и Эрдоган обсудят актуальные политические вопросы именно в ходе этого визита.

Напомним, что правительственные войска Сирии продолжают вести борьбу против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) и других террористических организаций. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало расследование, в котором говорится о поддержке боевиков ИГ1 со стороны США и о связях «Исламского государства» с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Кроме того, ФАН выпустил третью часть из серии материалов о борьбе российских военных против терроризма в Сирии.

Ситуация в Ливии также дестабилизирована боевиками. Однако в этом случае террористы оказались напрямую связаны с подконтрольным Западу Правительством национального согласия Ливии. Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар весной объявил о новой фазе антитеррористической операции с целью освободить Триполи от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.