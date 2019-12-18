Панин угодил в больницу после пьяного дебоша в такси в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Скандально известный актер Алексей Панин угодил в больницу после пьяной выходки в такси. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию поступило заявление на Панина от 32-летнего сотрудника такси «Столичной транспортной компании». Водитель сообщил, что подвозил актера, во время поездки между ними произошел конфликт. На Гончарной улице Панин якобы дернул за рычаг переключения передач и оторвал его.

Очевидцы опубликовали видео финальной части конфликта, продолжавшегося в присутствии инспекторов транспортной безопасности. На кадрах видно, как Панин угрожает водителю разбить лицо так, что «полиция уже не поможет».

Корреспондент ФАН дозвонился до актера. Панин сообщил, что не может разговаривать, так как находится в больнице.

Российский актер все становится все более известен не за заслуги в кино и театре, а из-за постоянных эксцентричных выходок. Ранее Панин привязал к батарее собственную дочь и выложил видео у себя в Instagram. На видео показывается, как Панин тянет отбивающуюся дочь в слезах на кухню, попутно отчитывая ее за неубранную квартиру. Затем он привязывает рыдающего ребенка ремнем к батарее, и говорит, чтобы та дожидалась бабушку, которая ее отвяжет. Тем не менее подписчики Алексея Панина усомнились в правдивости видеоролика.