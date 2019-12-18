Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Панин угодил в больницу после пьяного дебоша в такси в Петербурге

36
0 Оставить комментарий

Панина отправили в больницу после пьяного дебоша в такси в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Скандально известный актер Алексей Панин угодил в больницу после пьяной выходки в такси. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию поступило заявление на Панина от 32-летнего сотрудника такси «Столичной транспортной компании». Водитель сообщил, что подвозил актера, во время поездки между ними произошел конфликт. На Гончарной улице Панин якобы дернул за рычаг переключения передач и оторвал его.

Очевидцы опубликовали видео финальной части конфликта, продолжавшегося в присутствии инспекторов транспортной безопасности. На кадрах видно, как Панин угрожает водителю разбить лицо так, что «полиция уже не поможет».

Панина отправили в больницу после пьяного дебоша в такси в Петербурге

Корреспондент ФАН дозвонился до актера. Панин сообщил, что не может разговаривать, так как находится в больнице.

Российский актер все становится все более известен не за заслуги в кино и театре, а из-за постоянных эксцентричных выходок. Ранее Панин привязал к батарее собственную дочь и выложил видео у себя в Instagram. На видео показывается, как Панин тянет отбивающуюся дочь в слезах на кухню, попутно отчитывая ее за неубранную квартиру. Затем он привязывает рыдающего ребенка ремнем к батарее, и говорит, чтобы та дожидалась бабушку, которая ее отвяжет. Тем не менее подписчики Алексея Панина усомнились в правдивости видеоролика. 

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров