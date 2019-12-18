Ежегодное заседание членов Евразийского альянса омбудсменов в Москве. ФАН-ТВ 

Третье ежегодное заседание глав национального правозащитного института состоялось в Москве. Члены Евразийского альянса омбудсменов обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан своих стран, а также рассмотрели формы взаимодействия для повышения правовой защиты. Одна из таких форм — введение экономической интеграции в правозащитную. Например, договоренность между странами о том, что трудовая книжка, заведенная в одной стране, будет приниматься и другим государством.

«Правозащитные вопросы, без которых экономика не будет работать, и права человека без экономики не будут работать. Поэтому мы вместе с нашими коллегами из пяти государств, входящих в Евразийский альянс омбудсменов, взяли на себя вот такую важную миссию: начать продвигаться в выстраивании системы гарантий прав человека в условиях экономической интеграции», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Евразийский экономический союз открывает самые широкие перспективы для развития экономик наших государств и способствует повышению благосостоянию наших стран. Государства Евразийского экономического союза активно двигаются к намеченным целям. Основным приоритетом является формирование единого рынка на базе четырех базовых свобод: перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы», — подчеркнул член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексы Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

В ходе заседания был обозначен план работы Евразийского альянса на 2020 год. В наступающем году планируется посещение центров содержания иностранных граждан с целью мониторинга соблюдения прав человека, работа по созданию «банка данных лучших практик омбудсменов» и другая совместная деятельность.



