Медведев оценил диалог между депутатами Госдумы и правительством

Москва, 18 декабря. Диалог между депутатами Госдумы и правительством стал более насыщенным и уважительным. Такое мнение, выступая в нижней палате парламента, озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медведев рассказал об отношениях кабмина и Госдумы.

«У нас действительно очень хорошие, конструктивные отношения. Они позволяют нам вести на площадке Государственной думы диалог со всеми коллегами, со всеми фракциями», — заявил Медведев.

По его словам, «этот диалог очень важен для правительства».

«За последнее время, хочу отдать здесь должное и самой Государственной думе, и ее руководству, этот диалог стал более насыщенным и, на мой взгляд, даже если хотите, более уважительным», — обратил внимание глава правительства.

Он также указал, что в уходящем году депутаты и правительство «весьма неплохо поработали».

Напомним, в среду Госдума провела последнее заседание в осеннюю сессию. Выступая на ней, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты приняли более 500 законов за 2019 год.