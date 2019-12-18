Телефонные «минеры» шантажируют «Царьград», требуя биткоины 

Неизвестные злоумышленники шантажируют председателя совета директоров группы компаний «Царьград» и основателя одноименного телеканала Константина Малофеева, требуя биткоины за прекращение телефонных «минирований». Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявила генеральный директор телеканала «Царьград» Елена Шаройкина.

Шаройкина поделилась своим мнением в связи с шантажом Малофеева.

«Следствие покажет. По мнению экспертов, звонки идут из-за границы. Некоторые специалисты полагают, что это, возможно, может быть связано с Украиной. Пресс-служба Константина Валерьевича Малафеева распространила заявление, в котором говорится, что происходящее связано с его дискредитацией и с его общественно-политической деятельностью», — констатировала собеседница ФАН.

Она добавила, что тут целый комплекс слухов и домыслов.

«Поступали письма вымогателей, писавших, что пока Константин Валерьевич им биткоины [не передаст], минирования будут продолжаться. Это все, на наш взгляд, связано именно с дискредитацией общественно-политической деятельности Малафеева», — убеждена она.

По словам Шаройкиной, из-за сообщений о минировании здания Центрального телеграфа в Москве, где располагается «Царьград», телеканал вынужден отменять эфиры.

«В понедельник, например, у нас не вышло в эфир ни одной передачи, — с сожалением констатировала она. — Поэтому, конечно, для нас это болезненно. Но вопрос ведь не в том, насколько это болезненно для нас. Мы работаем для зрителей. И это очень болезненно для наших зрителей. Это, конечно, беспокоит их и, как следствие, не может не беспокоить нас. Сейчас мы продумываем возможность автономно, не задействуя студийный комплекс, выходить в эфир и обеспечить нашим зрителем ту информацию, которую они привыкли получать каждый день вот уже пятый год. Ведь телеканал «Царьград» уже пятый год работает для зрителей».

Напомним, что волны телефонных и почтовых «минирований» накрывают Россию с тревожной регулярностью. В частности, накануне аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» в Москве проверяли из-за поступившей угрозы взрыва. Из здания Центрального телеграфа практически ежедневно из-за ложных угроз вынуждены эвакуироваться сотрудники располагающихся в нем организаций, в том числе телеканала «Царьград».

Ранее в ходе проверок следствие установило, что за массовыми телефонными атаками, стоят, в том числе, украинские спецслужбы и главное управление разведки Минобороны Украины. Происхождение некоторых атак отследить не удалось.