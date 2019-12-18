Лурье считает, что «Новая газета» и Ходорковский защищают интересы третьей стороны

Москва, 18 декабря. Серия несанкционированных митингов в Москве и последующие за ними информационные атаки были с самого начала предусмотрены «Новой газетой» и ее спонсором Михаилом Ходорковским, считает журналист-расследователь Олег Лурье.

«Вообще, всей этой авантюрой руководит, конечно, Ходорковский. Его деньги, так как он в изрядном количестве вкладывал в «Новую», возможно, и кэшем: вся история с Соболь, якобы ее подставили – включили в подписные листы подписи умерших людей», — пояснил он «Политике сегодня».

По словам Лурье, так называемая «оппозиция» надеялась попасть в Мосгордуму при помощи поддельных подписей. На случай своего разоблачения она придумала запасный план, который заключается в разжигании протестного движения и подключения либеральных СМИ, задача которых — продвигать мысль о том, что незарегистрированных кандидатов «подставили». Журналист выразил уверенность, что юрист ФБК Любовь Соболь — не та фигура, за которую будут голосовать, поэтому всю эту махинацию делали не под нее.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что беглый российский олигарх Михаил Ходорковский купил «Новую газету». Заказ на информационную войну подтвердил директор «Новой» Алексей Полухин. При этом Лурье полагает, что либеральное издание отстаивает интересы не только своего владельца, но и некоей третьей стороны, о которой пока ничего не известно.

Напомним, что летом этого года по Москве прокатилась серия несанкционированных митингов протеста против снятия с выборов в Мосгордуму «оппозиционных» кандидатов. Поводом для отказа в регистрации в качестве кандидатов послужила подделка подписей избирателей. Участники незаконных акций не только блокировали движение транспорта в центре столицы, но также устраивали стычки с полицией.