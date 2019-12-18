Пресс-секретарь «Роснефти» раскрыл всю подноготную проплаченных материалов «Новой газеты»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с Федеральным агентством новостей раскрыл всю подноготную политики «Новой газеты», которая использует проплаченные материалы не только для продвижения антироссийской повестки, но и ради коммерческих интересов своих заказчиков. Ранее Леонтьев неоднократно резко высказывался по поводу фейковых публикаций и сливов «Новой газеты». В комментарии ФАН представитель «Роснефти» подробно и аргументированно объяснил, какие именно у него претензии к этому изданию.

В комментарии ФАН Михаил Леонтьев подробно и аргументированно объяснил, какие именно у него претензии к «Новой газете».

«Официально говорить о каких-то своих соображениях по поводу «Новой газеты» мне не очень прилично, потому что их надо подтверждать фактурой, и, если бы она у меня была, я бы давно это использовал. Я имею в виду доказательную, а не оперативную фактуру, это разное, — отметил пресс-секретарь «Роснефти». — Но претензии у нас к «Новой газете» были, безусловно. Мы считаем, что это совершенно ангажированное издание, которое используется как платформа для легализации определенной информации».

«У меня вообще есть мнение о современной расследовательской журналистике, — продолжил собеседник ФАН. — Считаю, что вся нынешняя расследовательская журналистика представляет собой платные и — гораздо реже — бесплатные сливы, либо от коммерческих конкурентов, либо от спецслужб, причем к сожалению, не всегда отечественных. Вот и все. А, если говорить общее, это обслуживающая структура».

ФАН попросил Михаила Леонтьева поделиться мнением, кого может обслуживать «Новая газета»; приводим его ответ.

«Это издание полностью в кластере всей этой нашей так сказать «оппозиционной» журналистики, которая в принципе обслуживает интересантов сноса действующей российской власти. А параллельно — это все используется еще для «подработки» в информационных войнах коммерческого характера. У тебя есть инструмент, и он в принципе заточен под политику, так почему бы не использовать его ликвидность?» — говорит Леонтьев.

По словам представителя «Роснефти», он неоднократно буквально за руку ловил «Новую газету» на, предположительно, небескорыстном обслуживании самых разных интересов.

«Я их ловил неоднократно, ну что значит ловил: было видно — ну абсолютно платные материалы! Иногда эти материалы настолько неаккуратно делаются, что выглядят как цветная заплатка на черно-белой стене, особенно, когда они полностью вырываются из того же политического контекста «Новой». Она же очень идеологическая газета, у нее же одно направление! И вдруг у них появляются заметки в форме доноса «на высочайшее имя». Это как бы не жанр оппозиционной газеты — «донос на высочайшее имя». Просто, видимо, деньги настолько большие, что неохота было даже маскироваться, либо настолько маленькие, что просто неохота было работать — им виднее», — с иронией резюмировал Михаил Леонтьев.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало несколько материалов, посвященных «Новой газете». Часть из них посвящены корреспонденту «Новой» Денису Короткову, который оказался замешан в контактах с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

Также в распоряжении ФАН оказались данные, что у «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова существует определенный «прайс» на разного рода публикации, а также любимые темы и авторы (среди самых важных заказчиков — экс-олигарх Михаил Ходорковский, заочно арестованный в РФ по подозрению в организации убийства).

Кроме того, предположительно, «Новая газета» за определенную мзду участвовала в информационной поддержке юриста так называемого ФБК (признанный в РФ иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального) Любови Соболь, когда та пыталась собрать подписи за свое выдвижение в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму.

На «Новую газету» неоднократно подавали с суд за ложь, клевету и дезинформацию. По вердикту суда, прокуратуры, Роскомнадзора и других органов изданию неоднократно приходилось опровергать признанную лживой информацию. «Новая газета» также неоднократно выплачивала компенсации по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации.

1 Организация запрещена на территории РФ.