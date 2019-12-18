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Пресс-секретарь «Роснефти» раскрыл всю подноготную проплаченных материалов «Новой газеты»

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Михаил Леонтьев отнес «Новую газету» к «интересантам сноса действующей российской власти»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с Федеральным агентством новостей раскрыл всю подноготную политики «Новой газеты», которая использует проплаченные материалы не только для продвижения антироссийской повестки, но и ради коммерческих интересов своих заказчиков. Ранее Леонтьев неоднократно резко высказывался по поводу фейковых публикаций и сливов «Новой газеты». В комментарии ФАН представитель «Роснефти» подробно и аргументированно объяснил, какие именно у него претензии к этому изданию.

В комментарии ФАН Михаил Леонтьев подробно и аргументированно объяснил, какие именно у него претензии к «Новой газете».

«Официально говорить о каких-то своих соображениях по поводу «Новой газеты» мне не очень прилично, потому что их надо подтверждать фактурой, и, если бы она у меня была, я бы давно это использовал. Я имею в виду доказательную, а не оперативную фактуру, это разное, — отметил пресс-секретарь «Роснефти». — Но претензии у нас к «Новой газете» были, безусловно. Мы считаем, что это совершенно ангажированное издание, которое используется как платформа для легализации определенной информации».

«У меня вообще есть мнение о современной расследовательской журналистике, — продолжил собеседник ФАН. — Считаю, что вся нынешняя расследовательская журналистика представляет собой платные и — гораздо реже — бесплатные сливы, либо от коммерческих конкурентов, либо от спецслужб, причем к сожалению, не всегда отечественных. Вот и все. А, если говорить общее, это обслуживающая структура».

ФАН попросил Михаила Леонтьева поделиться мнением, кого может обслуживать «Новая газета»; приводим его ответ.

«Это издание полностью в кластере всей этой нашей так сказать «оппозиционной» журналистики, которая в принципе обслуживает интересантов сноса действующей российской власти. А параллельно — это все используется еще для «подработки» в информационных войнах коммерческого характера. У тебя есть инструмент, и он в принципе заточен под политику, так почему бы не использовать его ликвидность?» — говорит Леонтьев.

ФАН располагает данными, что у «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова существует определенный «прайс» на разного рода публикации

По словам представителя «Роснефти», он неоднократно буквально за руку ловил «Новую газету» на, предположительно, небескорыстном обслуживании самых разных интересов.

«Я их ловил неоднократно, ну что значит ловил: было видно — ну абсолютно платные материалы! Иногда эти материалы настолько неаккуратно делаются, что выглядят как цветная заплатка на черно-белой стене, особенно, когда они полностью вырываются из того же политического контекста «Новой». Она же очень идеологическая газета, у нее же одно направление!

И вдруг у них появляются заметки в форме доноса «на высочайшее имя». Это как бы не жанр оппозиционной газеты — «донос на высочайшее имя». Просто, видимо, деньги настолько большие, что неохота было даже маскироваться, либо настолько маленькие, что просто неохота было работать — им виднее», — с иронией резюмировал Михаил Леонтьев.

Корреспондент «Новой» Денис Коротков и экс-олигарх Михаил Ходорковский

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало несколько материалов, посвященных «Новой газете». Часть из них посвящены корреспонденту «Новой» Денису Короткову, который оказался замешан в контактах с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

Также в распоряжении ФАН оказались данные, что у «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова существует определенный «прайс» на разного рода публикации, а также любимые темы и авторы (среди самых важных заказчиков — экс-олигарх Михаил Ходорковский, заочно арестованный в РФ по подозрению в организации убийства).

Кроме того, предположительно, «Новая газета» за определенную мзду участвовала в информационной поддержке юриста так называемого ФБК (признанный в РФ иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального) Любови Соболь, когда та пыталась собрать подписи за свое выдвижение в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму.

На «Новую газету» неоднократно подавали с суд за ложь, клевету и дезинформацию. По вердикту суда, прокуратуры, Роскомнадзора и других органов изданию неоднократно приходилось опровергать признанную лживой информацию. «Новая газета» также неоднократно выплачивала компенсации по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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