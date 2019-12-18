Волочкова прокомментировала скандал с курением в Венской академии

Москва, 18 декабря. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала громкий скандал в Венской балетной академии. Педагоги заставляли своих воспитанников курить ради сохранения стройности.

Как сообщили зарубежные СМИ, факты курения в Венской академии выявила комиссия австрийского правительства. Комиссия проводила проверку после сообщения об издевательствах над учащимися.

Преподавателей академии также уличили в рукоприкладстве, а несколько воспитанников балетной школы страдали расстройствами пищевого поведения.

По словам Волочковой, в российских балетных учреждениях такой спорный метод никогда не использовали.

«Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась», ― рассказала балерина в комментарии «Ридусу».

Ранее Волочкова рассказала о своих выступлениях, на которые она приглашает часть зрителей бесплатно. Волочкова выразила недовольство, что ее критики не осознают, в какую стоимость ей обходятся такие выступления. По словам Волочковой, недавно она буквально чуть не погибла во время исполнения номера на сцене.

Однако пользователи YouTube, где было опубликована беседа с балериной, в первую очередь обратили внимание на странную мимику и поведение Волочковой. По мнению интернет-пользователей, которые просмотрели интервью, скандальная балерина была подозрительно бледной и вялой. В комментариях люди начали подозревать, что артистка балета была под воздействием алкоголя.