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Киев определил новый порядок предоставления гражданства «защитникам Украины»

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Киев определил новый порядок предоставления гражданства «защитникам Украины»

Киев, 18 декабря. Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления гражданства людям, подвергшимся политическим преследованиям за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом написал в среду в своем Telegram-канале глава правительства Украины Алексей Гончарук.

По словам премьер-министра, Киев скорректировал порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

Так, Гончарук указал на то, что новый порядок позволяет определить граждан, «которые осуждены по политической составляющей на территории своего государства за поддержку Украины», и параллельно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, шестой глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе инаугурации в мае 2019 года заявил, что в разных частях мира проживают 65 миллионов украинцев, а также пообещал предоставить гражданство всем, кто будет помогать строить новую страну.

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