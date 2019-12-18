Украина в газовой формуле РФ и ЕС превратилась в мнимую величину

Ситуация со строительством «Северного потока — 2» и альтернативным газовым транзитом через Украину развивается в полном соответствии со сценарием, изложенным Федеральным агентством новостей.

«Газпром» силами своих швейцарских подрядчиков завершает укладку труб на оставшемся по состоянию на 15 декабря 74-километровом участке в датской экономической зоне. Поскольку нормативная скорость строительства — до 6 км в день, то окончания работ можно ожидать даже до начала 2020 года. Это позволит всем участникам строительства избежать нового пакета санкций, утвержденного Конгрессом США.

Помешать такому ходу событий могут: а) плохая (штормовая) погода в акватории, где ведется укладка труб; б) Рождество (работать в рождественские дни на Западе не принято); в) диверсия; г) саботаж (как это делается, можно вспомнить по ситуации с французскими «Мистралями»).

Поэтому надо признать утверждение американского медиахолдинга Bloomberg о бесполезности американских санкций, введенных против строительства «Северного потока — 2», не вполне соответствующим действительности. Тем более что связанные с этими санкциями расходы уже заложены в оборонный бюджет США, так что к делу теперь будут подключены не только украинцы с влажными от российских обид глазами, но и Пентагон, то есть бравые американские «рейнджеры» с «морскими котиками», а также их коллеги по НАТО. Сами понимаете: ломать не строить, а обеспечить безопасность построенного — тоже стоит денег, и немалых.

В общем, тут возникает такая потенциальная «зона турбулентности», разбираться с которой предстоит очень долго и тщательно. Но то, что Вашингтон перевел сугубо экономический, по сути, вопрос сначала в политическую, а теперь и в военную плоскость, говорит о многом…

При этом Украина в новой «газовой формуле» окончательно превращается в мнимую величину. Да, 16 декабря была завершена необходимая, согласно Третьему энергопакету ЕС, процедура национального анбандлинга, то есть разделения единой украинской газотранспортной системы (ГТС) на несколько юридических лиц: транзит отдельно, хранилища отдельно, газораспределительные сети отдельно. «Нафтогаз Украины» передал соответствующий пакет акций GTSO, холдинговой компании, контролируемой украинским Минфином. И 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества ЕС сообщил, что, по его мнению, эта процедура соответствует правовым нормам Евросоюза, а национальный сертификат нового оператора является легитимным, то есть имеет право быть рассмотренным на предмет выдачи европейского сертификата.

В Киеве, согласно традиции «зрадоперемог», поспешили выдать это решение за получение сертификата ЕС, что ни в коей мере не соответствует действительности. В сообщении Секретариата специально указывается, чтобы национальный регистратор NEURC «обратил внимание на финансовую жизнеспособность нового системного оператора, которая может быть затронута несанкционированными заборами и платежными обязательствами», — и только после этого можно обращаться в Энергетическое сообщество ЕС.

Поскольку «Газпром» не может заключать никаких юридически обязывающих соглашений с оператором, не получившим соответствующего сертификата ЕС, Украина из числа участников «газовой формулы» просто выпадает. Поэтому транзитом через ее территорию с 1 января 2020 года, похоже, будут заниматься те европейские компании, которые имеют на это право, и забирать нужные им объемы «голубого золота» на не западной, а на восточной границе «незалежной». И уж их-то интересы Берлин и Брюссель будут защищать в Киеве последовательно и жестко. Дружба дружбой, а газ и денежки врозь!

В связи с этим стоит обратить внимание на последнюю фразу в заявлении Секретариата:

«Украинская газовая система является крупнейшей в Энергетическом сообществе и основным транспортным маршрутом для газа в Европу».

С какой целью или по какой причине она там вообще появилась? Это проявление принципиальной позиции ЕС или констатация состояния дел «на сегодня»?

«Старушка Европа» надвое сказала: специально, чтобы Украина не сомневалась в поддержке с ее стороны, а Россия получила сигнал о том, что «европотребителю» все равно, какой транспортный маршрут для газа будет основным — лишь бы он был. Только бизнес — ничего личного.

Трудно сказать, насколько согласованными являются действия РФ и ЕС по обнулению украинского фактора в «газовой формуле». В любом случае, обе стороны исходят из своих интересов, а Украина становится «третьим лишним».