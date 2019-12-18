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«Зенит» следит за игроком «Ювентуса»

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«Зенит» следит за игроком «Ювентуса»

Санкт-Петербург, 18 декабря. По информации Федерального агентства новостей, ФК «Зенит» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Ювентуса» Марко Пьяццы.

По словам источника ФАН, петербургский клуб держит 24-летнего хорвата в качестве кандидатуры на случай, если будет продан Себастьян Дриусси, которым в настоящий момент интересуется сразу несколько клубов. Сообщается, что сине-бело-голубые рассматривают вариант с арендой игрока до конца сезона и сохранением за собой права выкупа по окончании арендного соглашения. 

Пьяцца перешел в «Ювентус» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 23 млн евро. На его счету 20 матчей за туринский клуб и один гол. Игрок отдавался в аренду в немецкий «Шальке», а также в «Фиорентину», где не смог себя проявить. В текущем сезоне Пьяцца, который только восстановился после травмы крестообразных связок, не выходил на поле, однако дважды включался в заявку на матчи чемпионата.

Накануне стало известно, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко может продолжить карьеру в «Рубине».

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