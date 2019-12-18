Мангушев рассказал, как «Новая газета» обманула Шевченко с поддержкой на выборах

Москва, 18 декабря. Политтехнолог Игорь Мангушев, который стал центральной фигурой недавнего «расследования» сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, рассказал, как издание обмануло журналиста Максима Шевченко во время губернаторских выборов во Владимирской области.

По словам Мангушева, «Новая газета» обещала участвовавшему в предвыборной гонке Шевченко информационную поддержку. Однако в итоге издание «слилось», когда выяснилось, что при этом затрагиваются интересы других заказчиков.

«Понятно, что деньги всем нужны, и сотрудники газеты берут левые заказы, зачастую не связанные с журналистикой, а связанные с политтехнологией, и периодически привлекали меня для создания «контента», в том числе и для привлечения внимания к газете. Вспомним, как мы отрабатывали тему свалок, которые были стержневой темой политической программы КПРФ и Максима Шевченко на выборах во Владимире, и при этом как быстро слились по Сергиевом Посаду, когда выяснилось, что основные борцы со свалкой связаны с другими заказчиками «Новой», — рассказал Мангушев.

Отметим, что Максим Шевченко — давний друг «Новой газеты». Издание периодически обращалось к журналисту и общественному деятелю как к эксперту по различным вопросам, поскольку он обычно транслирует выгодную этому СМИ русофобскую позицию. Сейчас на сайте «Новой газеты» можно найти буквально пару публикаций, посвященных участию Максима Шевченко в выборах во Владимирской области — о том, что он зарегистрировался в качестве кандидата, и о том, что он в итоге не прошел муниципальный фильтр.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование, касающееся Дениса Короткова и «Новой газеты». Выяснилось, что журналист связан с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Кроме того, стало известно, что «Новая газета» неоднократно оправдывалась в суде за клевету и дезинформацию. Издание несколько раз проигрывало суды, после которых СМИ выплачивало компенсации и опровергало опубликованные фейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.