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Вандалы разнесли памятник Горькому в Харькове

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Вандалы разнесли памятник Горькому в Харькове

Киев, 18 декабря. Вандалы разгромили до основания памятник писателю Максиму Горькому в Харькове, об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

На опубликованных кадрах видно, что памятник разгромлен до основания, на постаменте остались только ноги фигуры. Большая часть памятника снесена и разбита.

«Сваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87, обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства преступления.

В начале мая текущего года радикалы разрушили бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Тогда памятник оперативно восстановили в течение суток.

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