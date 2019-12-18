В России призвали мировых лидеров создать формат G200+

Москва, 18 декабря. Художник Леонид Хромов призвал мировых лидеров создать новый формат для переговоров G200+, в котором будут задействовано большинство стран мира, а не группа наиболее влиятельных государств.

«Мы призываем ООН и лидеров всех стран мира подумать над идеей создания нового формата G200+. Уже сейчас понятно, что форматы G7, G20 не работают. В переговорах должны принимать участие лидеры практически всех стран, а не только тех, кто обладает мощными ресурсами» — отметил Хромов.

Он также призвал лидеров стран отказаться от взаимных претензий и агрессии, чтобы через 50 лет Земля превратилась в «райский сад». По словам художника, в настоящее время наблюдаются лишь деструктивные тенденции. Человек сегодня становится рабом, пища нищего качества разрушает здоровье людей, бесполезные товары захламили планету, а модные дома занимаются лишь «уничтожением мужского класса как вида».

Отметим, что Хромов выступает автором картины «Поиск», которая является одной из самых дорогих в мире. Ее стартовая цена составляет 100 млн долларов. По словам художника, картина символизирует мир и справедливость на Земле — идеальный мир, где нет войн, коррупции, лицемерия и лжи, а правительства всех стран вкладываются в поддержание мира, а не в оружие и конфликты.

Хромов также является продюсером международных фестивалей ««Краса Вселенной» и ««Улыбка Вселенная»», финалы которых состоятся 19 января в концертном зале бизнес-отеля «Radisson Славянская» в Москве. Он надеется в ближайшие несколько лет найти инвестора-миллиардера, который выкупит картину, чтобы пустить средства с ее покупки на пропаганду правильных семейных ценностей.