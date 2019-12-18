Онколог предупредил, что развитие рака сердца не имеет симптомов

Москва, 18 декабря. Рак сердца — редкое заболевание, определить симптомы которого невозможно до прохождения медицинского обследования. Об этом заявил врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Как правило, симптомы возникают тогда, когда опухоль перекрывает значительную часть просвета прохождения крови», — объяснил онколог в эксклюзивном интервью «Слово и Дело».

Врач обратил внимание, что подтвердить наличие данного онкологического недуга у пациента можно, после прохождения первичного исследования сердечно-сосудистой системы человека и назначения компьютерной томографии.

Он отметил, что рак сердца диагностируется очень редко — раз в несколько лет.

Врачи настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему состоянию здоровья и вовремя обращаться за помощью к специалистам. Медики предупреждают, что при подозрения на рак следует четко выполнять все предписания врачей и и приступать к терапии на ранних стадиях развития болезни. В противном случае может быть уже поздно.

Ранее врачи поделились наблюдениями о том, какие продукты способны предотвратить появление и развитие онкологических заболеваний и станут прекрасным средством для их профилактики. Одним из таких продуктов является какао, в составе которого содержится большое количество антиоксидантов. Специалисты настаивают на том, что употреблять продукт нужно сырым, так как при обработке он может потерять часть своих целебных свойств. Убийцами раковых клеток считаются продукты с высоким содержанием сульфорафана такие как, например, брокколи.