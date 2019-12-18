В Госдуме назвали воровством промысел японских судов в акватории Курильских островов

МИД Японии потребовал от России вернуть пять рыболовецких судов, которые были задержаны российскими пограничниками. Корабли любого государства, ведущие незаконный промысел на территории другого государства, занимаются воровством. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат Ринат Хайров.

Напомним, японские дипломаты сообщили, что восемь судов, с которых осуществлялась ловля краба, были задержаны возле южнокурильского архипелага Хабомаи. Сотрудники погранслужбы РФ провели досмотр и заподозрили, что в бортовые журналы пяти судов были внесены неверные записи о времени, в течение которого велась ловля. Кроме того, данные не соответствовали объемам выловленного краба. Для проверки японские суда вместе с командами направили в Южно-Курильск.

«Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов», — отметил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

По словам представителя японской стороны, требование вернуть японские суда уже направлено в российский МИД. Есихидэ Суга также уточнил, что у задержанных моряков нет проблем со здоровьем.

В официальном заявлении погрануправления ФСБ по Сахалинской области указывалось, что при проверке задержанных японских рыболовецких судов обнаружили более шести тонн неучтенного осьминога.

Также в ведомстве пояснили, что пять японских кораблей вели промысел в районе Курильской гряды. Проверка была проведена в соответствии с «Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации».

Ринат Хайров считает, что российские пограничники поступили правильно, т. к. это их право и обязанность защищать интересы и территориальную целостность РФ.

«Также в обязанности погранслужбы входит охрана и защита богатств, которые принадлежат Российской Федерации. Любое государство, которое пытается добывать биоресурсы на территории другого государства, осуществляет воровство, а оно должно наказываться. К тому же любая страна, уважающая себя, должна защищать свои интересы. Даже если в этом вопросе поднимется резонанс, то никаких толкований вообще быть не должно. Будь то американцы или европейцы, каждый защищает свои биоресурсы и страну», — заявил Хайров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Стоит отметить, что каждая страна пытается оправдаться в той или иной ситуации, поясняет парламентарий. Но в данном случае рыбаков поймали с поличным, и тут никаких оправданий быть не может. Возможно, японская сторона в очередной раз пытается поднять вопрос о Южных Курилах.

«По любому поводу они всегда будут говорить, что Курилы их. Поэтому они всячески пытаются накинуть на Россию ярлык для того, чтобы был вопрос торга по Курилам. Но здесь его можно не обсуждать, т. к. ребята попались, обвинять кого-либо бесполезно», — добавил депутат.

Япония продолжает упорствовать в своих претензиях на Курильские острова. В Госдуме РФ это расценивают как угрозу территориальной целостности и суверенитету России.

До этого председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио при ведении переговоров с Москвой следует обозначить весь Курильский архипелаг как свой. По его мнению, так можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов также назвал недопустимой риторику о передаче Японии Курильских островов, где наша страна последовательно развивает экономику и инфраструктуру.