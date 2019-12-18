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В Совфеде прокомментировали решение швейцарского суда в пользу «Укрнафты»

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В Совфеде прокомментировали решение швейцарского суда в пользу «Укрнафты»

Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 155 тысяч швейцарских франков (около 10 миллионов рублей) судебных издержек, не удовлетворив жалобу РФ на решение международного арбитража о взыскании 44,4 миллиона долларов в пользу «Укрнафты». Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков не согласился с данным решением.

В апреле этого года постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу «Укрнафты» в качестве компенсации за утрату имущества в Крыму. Также в решении речь шла о выплате процентов и арбитражных расходов в размере девять миллионов долларов.

В мае Россия обжаловала решение международного суда, однако швейцарский суд оставил решение третейского суда в Гааге в силе.

«Вообще, смыслом работы всех этих энергетических компаний, которые занимаются вопросами обеспечения Украины газом и нефтью, смыслом их заработков стали постоянные иски к России по тем или иным вопросам. Они, наверное, собираются очень долго жить за счет этих средств. Хотя они их, я убежден, не получат, потому что мы уже поняли, как действует Украина, и как действуют эти международные суды. Жизнь нас уже научила этому», — прокомментировал ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей Цеков.

 Российская сторона считает решение швейцарского суда несправедливым. 

В Совфеде прокомментировали решение швейцарского суда в пользу «Укрнафты»

«На протяжении всех лет своей независимости Украина вела очень агрессивную политику в отношении России. Постоянно у России чего-то требовала, постоянно Россию в чем-то обвиняла. И сегодняшнее состояние дел — это результат их политики, которую они много лет проводили в отношении нашей страны», — констатировал Цеков, высказав также сомнения по поводу выплат украинцам, несмотря на принятое в Швейцарии решение.

В «Укрнафте» ранее отметили, что решение Верховного суда Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит, а также понадеялись на то, что Россия все-таки заплатит за крымские активы. Киев считает, что теперь многолетние тяжбы между Украиной и Россией по крымскому имуществу можно считать завершенными.

«На их месте было бы правильным не требовать денег в судах, а грамотно выстраивать взаимоотношения с Россией. Договариваться с Россией, дружить с Россией и за счет добрососедских дружеских отношений строить с нами нормальный диалог», – посоветовал украинским компаниям Цеков.

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