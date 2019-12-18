Террористическую ячейку из сотни заключенных раскрыли в колонии Калмыкии

Элиста, 18 декабря. Террористическую ячейку, состоящую из сотни заключенных, раскрыли в одной из колоний Калмыкии. Об этом в среду сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

Согласно сведениям ведомства, примерно в 2013 году уроженец Дагестана, отбывавший тюремный срок в колонии за нелегальный оборот оружия, сформировал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую суммарно вошли более 100 арестантов.

По словам Петренко, при этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало покровительство членам группировки, пишет «Царьград».

Отмечается, что в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены массовые следственные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их семей и близких, а также в офисе первого заместителя руководителя УФСИН по Калмыкии.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемыми проходят 22 человека, сообщает KP.ru.