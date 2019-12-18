Провал с поставкой несуществующего Ан-178 показал деградацию технической отрасли Украины

Политолог Богдан Безпалько заявил о стагнации всей технической индустрии Украины. Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что концерн «Укроборонпром» не сможет выполнить заключенный с Перу контракт на поставку одного самолета Ан-178.

«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу, после чего заключил с Лимой контракт на поставку и обслуживание одного Ан-178. Стоимость работ составила порядка 65 миллионов долларов, причем эта сделка стала первой подобной с 2015 года.

По словам украинского парламентария, у компании «Антонов» нет в наличии такого самолета. Дубинский также добавил, что это не первый подобный случай для Украины, ведь Киев и ранее подписывал контракты на поставку несуществующих новых самолетов с такими странами, как Казахстан, Египет, Туркмения, однако не выполнил ни один из них.

«Что же касается выполнения контракта с Национальной полицией Перу, то сразу после его подписания у многих экспертов появились сомнения в выполнении заказа. Ведь в Ан-178 необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет», — отметил он.

Комментируя ситуацию, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «данная ситуация отлично характеризует не только «Укроборонпром», но и всю нынешнюю индустрию Украины».

«Индустрия Украины глубоко деградировала, Киев не способен выполнить уже взятые на себя обязательства, тем более в таком небольшом объеме. Конечно же, это результат не только политики Владимира Зеленского и Петра Порошенко, но и всей предыдущей политики украинских президентов, которая в конце концов привела к подобного рода событиям и таким результатам. В целом, все разговоры о благополучии Украины, о ее индустриальном «развитии» после заключения договора об ассоциации с Евросоюзом оказались ложными. Концерн «Антонов» — банкрот, «Южмаш» — банкрот, судостроительный завод Николаева — банкрот. По большому счету танкостроение, которое на Украине было развито и в советское время поставляло десятки тысяч танков в армию и за рубеж, сейчас тоже находится в глубоко кризисном состоянии», — сказал собеседник ФАН.

Ситуация также усугубляется отсутствием денег в украинской казне и скудным финансированием из-за рубежа. Однако не стоит забывать, что ситуация в технической отрасли дошла до такого состояния, что ее уже одним вливанием средств не исправить.

«Утеряна, продана или разворована техническая документация, утерян кадровый состав, люди выезжают за рубеж, и, по большому счету, это можно назвать исключительно «деградацией». Может быть, они надеялись, что смогут его (самолет. — Прим. ФАН) где-то взять, построить, но сейчас очевидно, что концерн «Антонов» и «Укроборонпром» на это уже не способны. А 65 млн долларов были попросту разворованы. Вскрытие все покажет», — заключил Безпалько.

Концерн «Укроборонпром» — объединение предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) Украины под государственным управлением. В состав концерна входят предприятия, осуществляющие деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.

Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн.