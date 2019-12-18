Эксперт предложил «мухобойку» для экстремистов, бьющих камнями «нескромных» девушек

Отслеживая общедоступный контент в Интернете, можно эффективно противодействовать возникновению межэтнических и иных конфликтов. Так считает генеральный директор Академии информационных систем Андрей Масалович, передает корреспондент Федерального агентства новостей с шестой международной научно-практической конференции «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире», проходящей в Махачкале.

Доклад Масаловича был посвящен электронной разведке в Интернете и раннем предупреждении конфликтов.

«Есть такое движение в Интернете, как «молодежная полиция» — «Карфаген». Его суть проста: увидеть в Сети нескромную девушку, вычислить адрес, собрать «друзей» и забить камнями. Мы работали над нейтрализацией этого и нейтрализовали. Подключились десятки человек, но какие-то «хвосты» остались», — рассказал он.

По словам Масаловича, ему и его коллегам удалось найти одну группу, причем, она называется просто «частная группа», у которой есть логотип с эмблемой «Карфагена».

«То есть мы ее узнали. Мы видим, что этих людей не так много, и они на баррикады не пойдут. Но тем не менее даже в этой разрозненной среде есть элита. То есть нужно взять мухобойку и троих лидеров конкретно нейтрализовать. И тогда вся эта сетка распадется. И при этом, что особенно важно, мы видим список групп, где проводят время люди, которые интересуются этой тематикой. Это для них информационный купол. Ну и для нас тоже. Если какая-то информация или агитация попадает в эти группы, мы ее сразу увидим. Она для нас представляет угрозу и интерес. Если информация в эти группы не попала, то, считайте, что ее нет. Пока ее не видят эти люди, активисты, она никак сама не «выстрелит», — объяснил специалист.

Двухдневная конференция «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире» открылась 18 декабря. В мероприятии принимают участие государственные чиновники РФ, эксперты различного уровня, а также представители Национального антитеррористического комитета.

По словам организаторов, в ходе дискуссии будут затронуты способы деконструирования и опровержения радикальной пропаганды, а также изменения негативного восприятия реальности приверженцами радикальных взглядов. Участники встречи рассмотрят наиболее успешные практики проведения информационных кампаний в отношении выделенных категорий лиц (отбывших и отбывающих наказание, состоящих на профучете за совершение преступлений террористического характера и других) в странах дальнего зарубежья, а также на территории СНГ и РФ.