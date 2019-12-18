Милонов объяснил, почему «Новую газету» уже не воспринимают всерьез

Москва, 18 декабря. Федеральное агентство новостей выяснило, сколько стоит публикация компрометирующего материала или низкокачественного «вброса» в «Новой газете». Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не оставлять без внимания вскрывавшиеся факты заказной деятельности издания.

Бывший работник «Новой» рассказал ФАН на условии анонимности об условиях публикации «сенсационных расследований». По словам бывшего сотрудника издания, любой желающий может обнародовать материал за 2 млн рублей, для постоянных клиентов издание делает скидку в 1 млн рублей. Постоянные заказчики «вбросов», вроде олигарха Михаила Ходорковского, берут оптом целый месяц и сливают непроверенные информационные поводы журналистам «Новой».

Милонов заявил, что нельзя оставлять эту историю без внимания. По словам депутата, необходимо провести тщательное расследование, ведь речь идет о нарушении прав граждан на объективное информирование и о публикации «заранее подложной информации». Депутат считает, что правоохранители должны воспринять публикацию ФАН как тревожный знак и провести проверку.

Кроме того, парламентарий считает, что необходимо выяснить, справляется ли главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов со своими обязанностями, способен ли он выступать с критической позиции по отношению к власти и людям.

«Это уж совсем не метод, когда в издании сплошь заказные статьи, когда оно становится газетой рекламных объявлений. Тогда пусть сразу пишут, что это рекламные объявления. Они же воруют право других изданий называться СМИ. И такими подложными, помойными публикациями они, по сути дела, убивают свободу слова в нашей стране», ― заявил Милонов в комментарии Nation News.

Депутат добавил, что Муратову необходимо задуматься о том, способен ли он возглавлять издание.

«Я думаю, что Муратов должен понять, что сегодня его уже никто не воспринимает всерьез. «Новая газета» стала сливным бачком для беглых уголовников. Я полагаю, что главреду пора сделать из всего этого выводы», — заключил Милонов.

Ранее итоги расследования ФАН о деятельности «Новой» прокомментировал публицист и общественный деятель Армен Гаспарян. Он признался, что не удивлен откровениями бывшего сотрудника издания.

Публицист подчеркнул, что подобные схемы получения дохода действуют не только в «Новой газете», но и в других «либеральных» СМИ, в том числе на «Эхе Москвы» и «Дожде». Гаспарян уверен, что «Новой газете» необходимо избавляться от рукопожатности. Писатель дал «Новой» совет сменить весь штат журналистов.