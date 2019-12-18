В Совфеде назвали бессмысленными предложения Зеленского по «статусу» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя (напомним, Севастополь с марта 2014 года — город федерального значения в составе Российской Федерации, не имеющий никакого отношения ни к Украине, ни к ее конституции).

Однако Киев отказывается признавать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, и упоминание этих регионов незаконно остается в украинской конституции. Так, согласно действующей версии Конституции Украины, Севастополь наравне с Киевом обладает неким «специальным статусом».

Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий «лишение» Севастополя этого «специального статуса». Впрочем, депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» уже заявили об отказе поддержать странную инициативу Зеленского.

Комментируя эту информацию, член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич отметил, что муссирование Зеленским темы Крыма и Севастополя совершенно бессмысленно и делается только ради пиара. Нынешняя «идея» президента Украины относительно Севастополя — не исключение, отметил российский сенатор.

«Это очередные чисто популистские действия Зеленского, ориентированные исключительно на внутриукраинскую повестку, это там сейчас в тренде, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — С точки зрения международного права все это абсолютно бессмысленные разговоры и предложения. Все серьезные специалисты уже совершенно четко говорят, что Владимир Зеленский, муссируя крымскую тему, просто теряет свой и так уже просевший рейтинг. Все эти «предложения» Зеленского, в том числе по Севастополю, ни на что не влияют. Как говорится, король-то голый, как ни пытается Зеленский сделать вид, что у него что-то из одежды имеется», — с юмором резюмировал Франц Клинцевич.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Крымский полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% жителей региона. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и что российский статус полуострова ни обсуждению, ни пересмотру не подлежит. Киев и поддерживающие его страны Запада отказываются признать законность воссоединения Крыма с Россией.