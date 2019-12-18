Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с послом Турции ситуацию «на земле» в Сирии

Москва,18 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром «ситуацию на земле» в Сирии и задачи оказания скорейшей гуманитарной помощи мирным жителям республики. Об этом сообщает в среду пресс-служба дипломатического ведомства России.

Отмечается, что встреча прошла по просьбе турецкой стороны.

«Были предметно рассмотрены «ситуация на земле» в САР и задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны», — следует из сообщения ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Россия выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентами Российской Федерации и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Лидеры двух государств по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийских рубежей и содействуют отводу курдских бандформирований с этих территорий.

Напомним, на прошлой неделе Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Во второй части расследования рассказывалось о связях США и боевиков в Сирии. Так, американская сторона регулярно предоставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, боевыми беспилотниками и наемниками в обмен на сирийскую нефть. В первой части расследования рассказывалось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста.

В новом расследовании ФАН речь идет о том, как американцы создали в России сеть СМИ, публикующих «вбросы» от сирийских боевиков, чтобы «очернить» борющихся с радикалами военных РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.