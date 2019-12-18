Глава «Яблока» уверен, что безыдейного блогера Навального нельзя считать политиком

Москва, 18 декабря. Скандальный блогер Алексей Навальный не является политиком, а только стремится им стать. Таким мнением поделился новый председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Ответственность, умение долго объединять идеологически вокруг себя людей, наличие позиции по всем ключевым вопросам», — сказал Рыбаков, отвечая на вопрос, что отличает политика от блогера.

Председатель партии уверен, что для превращения в политика Навальному необходимо выработать позицию и идею за пределами «борьбы с коррупцией», а также перестать одновременно поддерживать представителей разных фракций.

Кроме того, глава «Яблока» оценил значение так называемого «Умного голосования» Навального в том, что несколько кандидатов партии прошли в столичный парламент на выборах в Мосгордуму. По мнению Рыбакова, это заслуга исключительно предвыборного штаба самой фракции, а никак не сомнительного проекта скандального блогера. Чтобы подтвердить провал «Умного голосования», председатель партии в интервью «Фонтанке» привел данные аналитических исследований, проведенных в 45-м, 6-м, 8-м и 14-м округах Москвы.

«Самое простое — сравнить выборы в Мосгордуму прошлого созыва, которые Алексей Навальный призывал бойкотировать, тогда, когда явка составляла 21%. А сейчас, когда он призывал всех прийти на выборы, явка составила 22%. 1% избирателей Москвы откликнулся на его призыв», — отметил Рыбаков.

Сам Навальный не спешил реагировать на слова Рыбакова, однако потом все же опубликовал пост в своем Twitter-аккаунте. В нем скандальный блогер назвал интервью «офигенским» и в саркастической форме возмутился, что глава «Яблока» не отметил «значение» так называемого «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Как пишет Nation News, ранее Навальный очень нелестно отзывался о «Яблоке». Блогер возмущен, что партия, которая давно существует как легитимная, стремится «заключить союзы с партией власти». Ситуация с Рыбаковым и Навальным еще раз подтверждает, что несистемная оппозиция неспособна действовать сообща и придерживаться каких-либо договоренностей.