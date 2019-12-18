Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 2020 года

Киев, 18 декабря. Компания «Оператор ГТС Украины» и румынское предприятие Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природное голубое топливо в реверсном режиме на Украину и далее в сторону Молдавии. Об этом сообщает в среду пресс-служба украинской компании.

«В среду «Оператор ГТС Украины» и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор», — следует из сообщения.

Ранее условия сотрудничества газовых операторов Киева и Бухареста не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, так как такая возможность была заблокирована подписанным в 2009 году соглашением по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», уточнили в компании.

Отмечается, что по истечении данного договора с 1 января следующего года такое ограничение будет снято и оператор ГТС Украины сможет взаимодействовать с румынской компанией.