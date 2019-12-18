Греция закупит БПЛА для противостояния с Турцией

Греция ответит на размещение Турцией разведывательных беспилотников в Средиземноморье закупкой собственных БПЛА. Помимо отслеживания своих территорий, греческие власти планируют следить за событиями в Ливии и Черном море.

Министерство национальной обороны Греции заявили о закупке пяти БПЛА в качестве ответной меры Турции. В первую очередь они послужат для разведывания территории в Средиземном море. Для этого Афины купят три беспилотника у США и ещё два у Израиля. Таким образом греки отвечают Анкаре на размещение их Bayraktar TB2 на территории Турецкой Республики Северного Кипра.

Помимо закупки БПЛА Греция продолжит и собственные разработки беспилотных аппаратов. Ранее в Университете Аристотеля в Салониках представили 3-4 прототипа таких проектов. Ближайшее испытание техники намечено на лето.

По словам министра обороны Никоса Панайотопулоса, Греция не должна ограничиваться лишь одним мониторингом Крита и Эвроса. Стране необходимо пойти дальше и начать проводить разведку с помощью БПЛА в Черном море. Помимо этого, греческие власти планируют отслеживать события в Ливии, где сейчас на территории города Триполи находятся поддерживаемые Правительством национального согласия (ПНС) террористы.

Напомним, что конфликт между Грецией и Турцией разгорелся после подписания меморандума о взаимопонимании по морским зонам. Он был подписан между турецким правительством и так называемым ПНС Ливии. В результате этого соглашения против обоих правительств ополчились правительства многих стран, потому что документ подразумевает вмешательство Анкары в чужие воды.

Напомним, что с этого года Турция усилила поддержку бандформирований так называемого ПНС. Анкара присылает в поддержку триполитанских бандформирований боевиков, бежавших из сирийского Идлиба после успешных операций Сирийской Арабской Армии. Также продолжаются поставки турецкого вооружения и военной техники, которое поставляется для боевиков по морю.