В Госдуме упрекнули Киев в желании мучить украинцев разрывом связей с РФ

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту. Украинцев сознательно мучают из-за враждебной политики Киева по отношению к России, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о необходимости использовать только загранпаспорта для поездок украинцев в Россию.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта», — указал Гончарук в своем Telegram-канале.

По словам украинского премьера, проверять сведения загранпаспортов будут с помощью специальных приборов. Он объяснил, что это позволит сократить время прохождения пограничного контроля. Киев не стал менять процедуру пересечения границы для граждан, приезжающих из России на Украину. Они могут использовать внутренний паспорт и свидетельство о рождении при посещении страны.

Как утверждает Константин Затулин, решение киевских властей ударит по интересам украинцев, которые как-то связаны с Россией.

«Этих людей принято ставить в трудное положение, несмотря на их желание сохранять отношения с кем-то из России, — подчеркнул Затулин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Их сознательно мучают, потому что такова политика украинского государства, которое враждебно по отношению к нам. Это происходило при Петре Порошенко и продолжается при Владимире Зеленском».

Депутат напомнил, что начиная с 2014 года на Украине искусственно обрубали любые связи с Россией. Нынешняя мера будет способствовать большему разобщению граждан РФ и Украины.

«Ее цель заключается в снижении количества украинцев, приезжающих в Россию. Понятно, что загранпаспорта есть далеко не у всех. Наличие прежней системы пересечения украино-российской границы, при которой можно было использовать внутренний паспорт, серьезным образом облегчало доступность поездок в Россию для любого человека, живущего на Украине», — отметил Затулин.

Сейчас граждане РФ могут пересечь границу с Арменией, имея только внутренний российский паспорт, рассказывает парламентарий. По его словам, после принятия такого решения поток российских туристов в Армению резко вырос.

«Но это Армения, которая, в отличие от Украины, отделена от РФ другими странами. Украина находится по соседству, и граница во многих местах раньше носила условный характер. Таким образом, мы должны пойти на существенные облегчения для всех наших соотечественников с Украины, которые хотели бы получить российское гражданство. Так или иначе, мы идем по этому пути», — сказал он.

До этого депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что власти Украины ограничивают своих граждан в общении с Россией, несмотря на обещание президента страны Владимира Зеленского прекратить эту практику.

При этом Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предполагает упрощение выдачи гражданства россиянам. Глава государства предлагает выдавать украинские паспорта по упрощенной схеме россиянам, которые проходили военную службу или сбежали из страны.