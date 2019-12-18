Сергей Безруков выпустил новый клип на песню «Трудный день». ФАН-ТВ

Артист и режиссер Сергей Безруков выпустил клип на новую песню «Трудный день». Он исполняет ее вместе со своей группой «Крестный папа».

Ролик стал своеобразным подведением итогов 2019 года. За последние 12 месяцев Безруков успел поучаствовать в шести кино проектах и трех театральных премьерах, а также руководил Московским Губернским театром и двумя фестивалями.

Видео показывает несколько дней из жизни актера. Зрители смогут заглянуть в гримерки и на съемочные площадки, в театральное закулисье и даже домой к актеру, в комнату его детей. Ведь именно они, по признанию артиста, делают его счастливым и придают ему сил.

«У меня часто спрашивают: откуда силы на все это? Ответ – в этом видео. Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это – главное. Работа, карьера, будничная суета – это все преходящее. Причем неважно, кто ты – известный артист или просто рядовой менеджер. Семья, любовь, – вот что важно. Жена, дети, – их улыбки, даже на расстоянии, способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них все было хорошо. В этом – счастье! Желаю его всем! И с наступающими праздниками!», – поздравил актер.

Клип опубликован на персональном YouTube канале Сергея Безрукова.