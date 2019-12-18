Миро объяснила, как Пугачевой удалось заработать на провальном фильме-концерте

Москва, 18 декабря. Фильм об Алле Пугачевой «Тот самый концерт», в котором певица сыграла саму себя, был создан лишь с одной целью — освоить деньги. Такое мнение выразила скандальный блогер Лена Миро.

Она обратила внимание на то, что фильм оказался не нужен фанатам-пенсионерам и полностью провалился в прокате. Представители Пугачевой утверждают, что заработали 30 млн рублей, однако журналисты эти утверждения опровергают.

Миро напомнила, что некоторые фильмы создаются даже несмотря на очевидную их убыточность, поскольку главной целью их создателей является не зарабатывание денег в прокате, а осваивание финансирования. При этом она уверена, что больше всего от этой ситуации выигрывает сама Пугачева, которая «пилила бабло» на фильме.

«Что там будет с кино в прокате, никого ровным счетом не колыхало. Да пусть хоть никто не посмотрит, деньги уже попилены, и все очень довольны. Саму Алку нельзя назвать дурой. Молодец, ничего не скажешь!» — пишет Миро.

В то же время блогер выразила сожаление, что столь большие деньги пошли на «покупку гражданства Кипра», а не на строительство больниц или повышение зарплат учителям. Таким образом девушка намекнула на распространяемые в СМИ слухи о планах Пугачевой перебраться жить на Кипр. Поводом для слухов послужила информация о том, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин приобрели особняк на Кипре и таким образом намерены получить кипрские паспорта по упрощенной схеме. Отметим, что эти данные уже опровергла как сама Пугачева, так и ее дочь — певица Кристина Орбакайте.