У США самые доблестные солдаты, не одержавшие ни одной победы

Несмотря на самопровозглашенную роль государства — хранителя свободы, демократии, прав человека и мирового порядка, США ни разу не провели ни одной успешной кампании для достижения поставленных перед собой целей. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

США «победили» индейцев, расстреливая их из дальнобойных ружей, они «победили» испанцев, которые не особо-то с ними и воевали, они даже «победили» Мексику, хотя тут можно обойтись без комментариев.

Более того, США также объявляли себя победителями в Первой мировой войне, несмотря на то, что в боевых действиях они участвовали только с октября 1917 года. Не стоит забывать и о «победе» США во Второй мировой войне. Как, где и сколько они воевали, мы прекрасно знаем. А еще интересно вспомнить, как США воевали в тогда еще единой Корее, во Вьетнаме, как они вторгались в Камбоджу, Лаос и на остров Гренада. Почему-то ни один из этих военных эпизодов нельзя назвать победой.

Мы можем вспомнить две иракские кампании США, которые американцы считают неоспоримо победоносными. Но если мы вспомним о том, что Саддам Хуссейн как политик был создан американскими спецслужбами, то доблесть этой победы сравнима с доблестью кадровика, который увольняет нерадивого клерка.

А что же мы видим сегодня? Войска США уже 18 лет «воюют» в Афганистане, Дональд Трамп уже несколько раз объявил себя победителем над ИГИЛ1 (запрещенной в России террористической организации). США постоянно угрожают Венесуэле и Северной Корее, хотя дальше слов у них дело не идет. Американская военная машина буксует уже не первое десятилетие. Единственное, чем может гордиться американская военщина, так это бесконечным количеством фильмов о победах американской армии. Наверное, телеэкран – это единственное место, где солдаты США проявляют героизм и побеждают.

Почему США никогда не выигрывают развязанные ими войны?

Почему Соединенные Штаты Америки становятся победителями только в тех случаях, когда противоборствующие стороны уже исчерпали свои силы? Дело в том, что США никогда не были на стороне справедливости ни в одной из войн. Даже война США за независимость больше походила на спор хозяйствующих субъектов о том, кто кому сколько денег должен, и на каком основании. Более того, если вы присмотритесь внимательнее, то увидите, что для любой войны США всегда стремятся создать коалицию и воевать чужими руками. Идеально, если эти союзники еще и будут скупать оружие у США в промышленных масштабах.

Однако времена изменились, и на стороне США в последнее время готовы выступать только силы и группировки, которые в принципе не являются платежеспособными. Но если талибы в конце 80-х оправдывали вложенные в них средства, то современная « Аль-Каида»1 (запрещена в России) и прочие террористические организации, спонсируемые США, по своей эффективности сравнимы с нашими грантоедами, которые ходят на поклон в американские посольства. Тот факт, что США не может победить даже нищего врага, говорит их уже перманентное присутствие в Афганистане.

Никто не хочет помогать США

В настоящий момент, как бы США ни пытались собрать коалицию против любого из своих многочисленных врагов, никто не проявляет готовности умирать за тех, кто их гарантированно кинет. Очередным (и скорее всего не последним) подтверждением «надежности» американцев как союзников стало предательство Трампом их самых верных союзников в Сирии — курдских террористов. США сами никогда не воевали своими силами и никогда не будут. А воевать за США больше никто не хочет.

1 Организация запрещена на территории РФ.