Кто умер в 2019 году: Децл, Началова, Леонов, Захаров и другие звезды, переставшие светить

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям вспомнить о главных утратах уходящего года и почтить память тех, кто навсегда останется в 2019-м.

Кирилл Толмацкий

3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет скоропостижно ушел из жизни Кирилл Толмацкий, он же — Децл, он же — Le Truk. Легендарный рэпер, под чьи песни росло поколение 90-х, скончался от сердечного приступа, настигшего его во время концерта в Ижевске. Позже судмедэксперты сообщат, что причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность, ставшая осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

Примечательно, что в 2015 году Децл дал интервью, в котором заявил о своих планах прожить 450 лет. При этом Кирилл признался, что «когда-то хотел инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров».

«Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — цитировали СМИ пророческие слова Толмацкого.

Карл Лагерфельд

«Король моды» Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года на 86-м году жизни. Немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель был одной из самых влиятельных фигур в мире моды. В начале января 2019-го он впервые не вышел в финале показа своей коллекции для дома Chanel, сославшись на вывих лодыжки. Пока Лагерфельд был за кулисами в инвалидном кресле, к публике вышла его «правая рука» Виржини Виар.

18 февраля кутюрье был срочно госпитализирован, а 19 февраля его не стало. Причиной смерти назван рак поджелудочной железы.

Жорес Алферов

1 марта 2019 года ушел из жизни советский и российский ученый-физик, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Ему было 88 лет.

Выражая соболезнования в связи с кончиной академика РАН, глава государства Владимир Путин отметил «твердую гражданскую позицию и роль, которую Алферов сыграл в общественной жизни страны».

Кит Флинт

4 марта 2019 года стало известно о смерти вокалиста и танцора британской электронной группы The Prodigy Кита Флинта. 49-летний музыкант покончил с собой в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.

Как сообщили СМИ, за двое суток до своей смерти Флинт принял участие в пятикилометровом кроссе, выглядел бодрым и здоровым. Однако журналисты вспомнили интервью фронтмена The Prodigy, в котором он заявил, что «ни на что не копит деньги, потому что чувствует, что когда-то ему все надоест».

Владимир Этуш

9 марта 2019 года в возрасте 96 лет скончался советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, худрук Театрального института им. Б. Щукина, Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимир Этуш.

Выражая соболезнования родным и близким великого актера, президент России Владимир Путин назвал его «поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой «вахтанговской» школы».

Юлия Началова

Еще одна потеря, заставшая россиян врасплох, произошла 16 марта 2019 года: от заражения крови умерла 38-летняя певица Юлия Началова. Артистка натерла ногу, в рану попала инфекция, случилась гангрена, а потом — острая сердечная недостаточность.

Неожиданный уход из жизни молодой и красивой певицы спровоцировал новую волну интереса к ее персоне, который угас в последние годы ее жизни. Дошло до того, что в середине лета к могиле Началовой началось «паломничество», словно к захоронению какой-то святой. Могила Началовой до сих пор усыпана цветами и мягкими игрушками, несмотря на то, что со смерти певицы прошло уже девять месяцев.

Георгий Данелия

Легендарный кинорежиссер Георгий Данелия скончался 4 апреля 2019 года в возрасте 88 лет. В феврале этого года мастер попал в больницу с воспалением легких и был введен врачами в состояние искусственной комы. Затем Данелию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Незадолго до смерти все трубки убрали, супруга Народного артиста СССР Галина Юркова-Данелия сообщала, что Георгий Николаевич чувствует себя намного лучше, однако чуда не случилось.

«Для меня это невыразимая печаль, что такие люди уходят. Хочется, чтобы они жили, во всяком случае, если не вечно — то долго, очень долго», — отмечала актриса Инна Чурикова.

Сергей Доренко

9 мая 2019-го в центре Москвы погиб журналист Сергей Доренко. Он управлял мотоциклом, когда почувствовал себя плохо, выехал на встречную полосу и столкнулся с дорожным ограждением.

Позже причиной смерти 59-летнего Доренко назвали острую сердечную недостаточность.

«Невозможно себе это представить. Сергей был ярчайшим, талантливейшим человеком, глубоко образованным, со своеобразным чувством юмора, с самоиронией. У него остались двое маленьких детей, жена», — заметил гендиректор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Вилли Токарев

4 августа 2019 года в возрасте 84 лет скончался шансонье Вилли Токарев.

«Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано, — отреагировал на уход Токарева Михаил Шуфутинский. — С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон».

Ранее сообщалось, что Токарев несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, а в мае этого года у него случилось обострение болезни.

Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни 26 сентября 2019 года.

Как заметил российский лидер Владимир Путин, с именем Жака Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции.

«На посту президента республики Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны», — отметил Путин.

Марк Захаров

28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет умер гениальный театральный и кинорежиссер, худрук легендарного «Ленкома» Марк Захаров.

Причиной смерти режиссера была названа двусторонняя пневмония.

Президент России назвал Захарова «личностью поистине колоссального масштаба».

Спустя почти два месяца после смерти режиссера театру «Ленком» было присвоено имя Марка Захарова.

Алексей Леонов

Советский летчик-космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов ушел из жизни в возрасте 85 лет 11 октября 2019 года.

Из-за смерти легендарного космонавта российские телеканалы поменяли сетку вещания, а Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти Алексея Леонова.

«Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком, человеком с большой буквы. В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал в день смерти Алексея Леонова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Людмила Вербицкая

24 ноября 2019 года не стало Людмилы Вербицкой — лингвиста-русиста, профессора Санкт-Петербургского государственного университета, которая была его ректором с 1994 по 2008 года, а с 2008 по 2019 годы — его президентом.

Глава государства Владимир Путин прибыл в Петербург на церемонию прощания с Людмилой Алексеевной. Президент подчеркнул, что Вербицкая своей многогранной деятельностью и всей своей жизнью «утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка».

Мари Фредрикссон

Солистка шведской поп-рок группы Roxette Мари Фредрикссон умерла 9 декабря 2019-го. Ей был 61 год.

В 2002 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга, которую затем успешно удалили, однако Фредрикссон потеряла способность читать, считать, видеть правым глазом и частично двигать правой стороной тела. Но уже в 2005 году Мари объявила, что полностью излечилась, и занялась сольной карьерой и рисованием.

Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, руководивший столицей России в течение 18 лет, скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он умер в немецком Мюнхене, куда прилетел на плановую операцию на сердце. Причиной смерти Лужкова стал инфаркт, возникший как осложнение после операции.

Президент России Владимир Путин обратился к мэрии Москвы и правительству РФ с поручением разработать предложения по увековечиванию памяти Юрия Лужкова.