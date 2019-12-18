«Список Муратова» — ФАН публикует позорную летопись дел, проигранных «Новой газетой»

Известное либеральное издание «Новая газета» неоднократно вынуждено было оправдываться за клевету и дезинформацию. Газета неоднократно проигрывала суды, после которых обязана была выплачивать компенсации и опровергать опубликованные фейки. Основная причина в том, что судебное разбирательство признавало публикации издания под руководством Дмитрия Муратова частично или полностью не соответствующими действительности.

Начало в «лихих девяностых»

«Новая газета» существует с 1993 года, и даже несмотря на то, что власти ей благоволили, это не избавило руководство издания от обвинений в клевете и распространении лживых сведений.

Еще в 1997 году «Новая» опубликовала письмо журналистов ВГТРК с жалобами на тогдашнего главу компании Эдуарда Сагалаева. Изложенные в письме факты были признаны Судебной палатой по информационным спорам при президенте РФ недостоверными.

2000-е: даже Госдепартамент обиделся

Двухтысячные оказались «урожайными» для «Новой газеты» по части проигранных судов за ложь и клевету.

В 2000 году суд признал лживыми, порочащими честь и достоинство истцов сведения, изложенные в статье, касающейся нескольких депутатов Госдумы. Газета опровергла свою ложь и выплатила пострадавшим 110 тысяч рублей компенсации.

В 2001 году «Новая газета» по требованию Генеральной прокуратуры опубликовала опровержение на статью «Дело ведут паханы».

В 2002 году издание опубликовало некую «справку отдела расследований» с бездоказательными обвинениями в адрес тогдашнего председателя Краснодарского краевого суда. Большое жюри Союза журналистов РФ, собранное в связи с разразившимся скандалом, признало публикацию «Новой газеты» бездоказательной и «не делающей ей чести».

В 2003 году был частично удовлетворен иск к газете первого заместителя генпрокурора РФ Юрия Бирюкова по делу о защите чести и достоинства, «Новой» пришлось раскошелиться на 600 тысяч рублей.

В 2004 году «Новая газета» умудрилась поссориться даже с Госдепартаментом и Сенатом США. В газете было опубликовано якобы «расследование», касающееся Сергея Кириенко, в то время представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. В статье фигурировало некое «письмо» группы американских конгрессменов, содержащее сведения, касающиеся Кириенко. Письмо было признано поддельным Госдепом и Сенатом США, а затем и российским судом. Газета вынуждена была оправдываться и публиковать опровержение (кстати, потом оно с сайта «Новой» куда-то исчезло).

В 2004 году «Новая газета» вынуждена была опровергать ложь относительно роли президента «Роснефти» Сергея Богданчикова в деле Михаила Ходорковского.

В 2005 году департамент информации и печати МИД РФ обнародовал комментарий к статье «Новой газеты» «ФСБ снарядила свою хельсинкскую группу». По утверждению МИД РФ, опубликованный газетой материал «грубо искажает реальное положение вещей».

В 2006 году «Новая газета» по требованию суда опубликовала опровержение ряда утверждений, касающихся гибели подводной лодки «Курск».

И снова проигранные иски

В начале 2019 года Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча к «Новой газете», «Дождю», а также к другим изданиям и журналистам из-за публикаций о его якобы причастности к делу криминального авторитета Шакро Молодого.

«Само собой, «расследование» «Новой» состояло из воды, а отсутствие фактов и доказательств привело к закономерному итогу — судебным дрязгам. «Новогазетчики» уже привыкли выплачивать штрафы и удалять свои публикации, сделанные на коленке, и тут история повторяется», — высказался по этому поводу автор Живого журнала blogbaster.

Весной 2019 года Басманный районный суд Москвы взыскал 40 тысяч рублей с «Новой газеты» и ее журналиста в качестве компенсации морального вреда экс-главе Российских железных дорог (РЖД) Владимиру Якунину. Суд также потребовал удалить недостоверную часть публикации «Новой» об арестованном полковнике МВД Дмитрии Захарченко и опубликовать опровержение фейковой информации.

Тогда же Басманный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску к «Новой газете» сына Владимира Якунина — бизнесмена Андрея Якунина о защите чести и деловой репутации.

Фальшивые «группы смерти»

В 2016 году «Новая газета» подверглась резкой критике после публикации статьи Галины Мурсалиевой «Группы смерти (18+)» о якобы существующей в социальной сети «ВКонтакте» секте, провоцирующей подростков на самоубийства. Реально существующую проблему издание раздуло до вселенских масштабов, статья была полна передергиваний и непроверенной информации. Газете пришлось публиковать материалы, опровергающие эти обвинения и объясняющие феномен появления таких групп.

Предупреждения «Новой газете»

В 2010 году Роскомнадзор вынес «Новой газете» предупреждение за высказывания, направленные на возбуждение социальной, расовой и национальной розни, в статье «Банда, агентство, партия», посвященной предполагаемым убийцам Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

В 2014 году Роскомнадзор вынес учредителю и редакции «Новой газеты» предупреждение о недопустимости использования СМИ для осуществления экстремистской деятельности, признаки которой были обнаружены в статье Юлии Латыниной «Если мы не Запад, то кто мы?» Фрагменты, вызывавшие недовольство Роскомнадзора, были изданием немедленно скрыты.

О дезинформации, постоянно публикуемой «Новой газетой», неоднократно резко высказывался пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. Комментируя якобы имевшее место «противостояние» между главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным, Леонтьев назвал «Новую газету» «помойкой», которую давно пора закрыть.

«Помойку надо закрывать, тогда она не воняет», — сказал журналист в эфире Национальной службы новостей.

«Новая газета» клинически не способна писать правду, — написал Леонтьев в ответ на просьбу корреспондента «Би-би-си» прокомментировать материал этого издания. — Невозможно комментировать бредни».

В комментарии Федеральному агентству новостей Михаил Леонтьев аргументированно и подробно объяснил, какие именно у него претензии к «Новой газете».

«Она стоит полностью в кластере всей этой нашей так сказать «оппозиционной» журналистики, которая в принципе обслуживает интересантов сноса действующей российской власти. А параллельно это все используется еще для подработки в информационных войнах коммерческого характера», — отметил Леонтьев.

Полностью комментарий Михаила Леонтьева по поводу политики этого издания под руководством Дмитрия Муратова читайте на сайте ФАН в ближайшее время.

Расследования Федерального агентства новостей о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ1 и о «прайсе» этого издания на компрометирующие публикации только подтверждают нечистоплотность методов, которыми руководство «Новой» действуют на информационном поле.

1 Организация запрещена на территории РФ.