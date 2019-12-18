Москва, 18 декабря. Создание института по борьбе с фейками будет препятствовать распространению недостоверной информации, направленной на дестабилизацию хозяйственных структур. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Ранее стало известно, что Французское управление по финансовым рынкам оштрафовало информационное агентство Bloomberg на пять миллионов евро за распространение недостоверной информации о французской строительной корпорации Vinci. Статья Bloomberg, опубликованная в 2016 году, привела к падению стоимости акций Vinci на 18%, в результате чего корпорация понесла ущерб в размере шести миллиардов евро.

Стоит отметить, что данная проблема актуальна для России. Bloomberg довольно часто публикует материалы, критикующие правительство РФ, а также ситуацию в стране. При этом американское агентство охотно берет комментарии у российских спикеров из категории отечественных «профессиональных оппозиционеров». Достаточно вспомнить фейк о ЧВК «Вагнер» в Венесуэле, когда фантазии журналистов Bloomberg привели к международному скандалу.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло отметил, что распространители фейков должны нести ответственность за свои действия. По его мнению, необходимо создать законодательный инструмент, который будет противодействовать распространению недостоверной информации.

«Такой механизм должен быть, хотя главное, чтобы он не превратился в инструмент для сведения корпоративных счетов, чтобы он не использовался недобросовестно», — пояснил Ремесло.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что скандал с Bloomberg возник из-за спора между Вашингтоном и Парижем, причиной которого стали французские налоговые меры в отношении Google, Facebook, Amazon и других американских технологических гигантов, передает «Экономика сегодня».

«Французы пытаются проводить курс на самостоятельные решения и свободу действий без оглядки на США, поэтому я бы рассматривал это событие в том плане, что Франция продолжает четко реализовывать свою внешнюю политику», — подчеркнул эксперт.

Скандал с Bloomberg в очередной раз подтверждает, что Вашингтон использует мировые СМИ для давления на крупнейшие хозяйственные структуры. Проблема распространения недостоверной информации давно приобрела мировые масштабы. Именно поэтому все суверенные страны вынуждены прилагать усилия для защиты своих интересов в информационном пространстве.