Афины, 18 декабря. Греция обратилась к Европейскому союзу (ЕС) с требованием признать незаконным так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и соглашение террористов с Турцией.

Агентство Еwanlibya сообщило со ссылкой на спикера ливийского парламента Агилу Салеха, что Афины потребовали от ЕС признать незаконным связанное с террористами ПНС Ливии, а также осудили соглашение между ливийскими боевиками ПНС и Турцией по Средиземному морю. Греческая сторона направила в ЕС соответствующий иск.

В Каире состоялась встреча законно избранных властей Ливии с представителями Греции и Египта. Участники встречи обсудили меморандум, заключенный между главой террористов из ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о поддержке возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии и подверг резкой критике иностранное вмешательство во внутренние дела Ливии.

Ранее Греция объявила персоной нон грата ливийского посла Мохаммеда Юниса Менфии из-за соглашения террористов ПНС Ливии с Турцией по морским границам. Осудила договоренности и Лига арабских государств (ЛАГ).

Так называемое Правительство национального согласия Ливии было сформировано в 2015 году. В составе подконтрольных ПНС Ливии бандформирований действуют боевики запрещенных в РФ организаций «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1. Кроме того, возглавляемое Сарраджем ПНС Ливии опирается на незаконные вооруженные группировки, ответственные за революцию 2011 года, в результате которой был свернут и убит Муаммар Каддафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.