Сирия, 18 декабря. Сирийцы продолжают возвращаться в зачищенные от курдских радикалов районы Хасаки. Прогремел взрыв в зоне контроля SDF**** — в городе Аль-Хармушия в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** инициировала столкновения с САА на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию в южных районах Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Аль-Хармушия северо-западнее Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: инициировала столкновения с САА в Туркоманских горах на севере Латакии.

Курдские вооруженные группировки: заявили о демонтаже СВУ, обнаруженного на шоссе Аль-Бусейра — Шхиль в Дейр-эз-Зоре; обвиняются в минировании автомобиля в городе Аль-Мабрука в северной части Хасаки.

Провинция Латакия

В Северной Латакии вновь фиксируются вооруженные стычки между правительственными войсками с одной стороны и боевиками союзных исламистских бандформирований «Исламская партия Туркестана» и «Тахрир аш-Шам» — с другой (обе группировки запрещены в РФ). По информации новостного агентства Anna News, инициатором столкновений в очередной раз выступили исламисты вооруженной оппозиции, которые нанесли удары по позициям Сирийской арабской армии (САА) из ПТРК. В качестве ответных действий силы САР открыли ответный огонь по расположениям исламистов в районе Курдских гор. Информация о потерях сторон в живой силе или военной технике пока выясняется.

Провинция Дейр-эз-Зора

Информагентство Al Manar News сообщает о том, что на контролируемой курдскими боевиками территории провинции произошел очередной взрыв. Детонировало СВУ, заложенное в населенном пункте Аль-Хармушия к северо-западу от административного центра региона, в результате чего два члена «Демократических сил Сирии»**** (SDF) получили ранения.

В то же время другой взрыв курдским радикалам удалось предотвратить. По данным того же источника, боевики SDF обезвредили мину весом в 15 килограмм, которая была заложена на шоссе, пролегающем между городами Аль-Бусейра и Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. В установке обоих взрывных устройств подозреваются джихадисты так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые осуществляют подпольную деятельность преимущественно в районах, оккупированных проамериканскими отрядами SDF. Напомним, несколько часов назад связанные с террористами интернет-порталы также заявляли о подрыве дома одного из членов «демократических сил» в городе Дибан.

Провинция Идлиб

Вслед за боевыми вылетами ВКС России работу в южных районах Идлиба возобновили сирийские ВВС. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), военные самолеты ВВС САР атакуют укрепрайоны боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1, недалеко от города Маарет ан-Нуман. Напомним, ранее сообщалось о том, что джихадисты антиправительственных бандгрупп, базирующихся в этом районе, предприняли попытку пробраться на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории, в результате чего погибли трое военнослужащих САА. Тем не менее атаку удалось отразить.

Провинция Хасака

Произошел взрыв в районе стратегической магистрали М-4 на подконтрольной правительственным силам территории. Агентство новостей SANA News сообщает о детонации заминированного автомобиля в одном из жилых кварталов города Аль-Мабрука, который находится к юго-западу от Рас аль-Айна в северной части провинции. По предварительным данным, в результате инцидента несколько местных жителей были убиты или получили ранения. Предполагается, что к минированию транспортного средства имеют отношение боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), под контролем которых прежде находился населенный пункт. Напомним, радикальные курдские бандгруппы покинули Аль-Мабрука в начале декабря. Главным образом этому способствовала работа турецких войск и российской военной полиции, которые действовали в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября.

Тем временем гражданское население продолжает массово возвращаться в районы, зачищенные от курдских оккупантов. Так, большое количество беженцев прибыли в деревню Тель аль-Вард поблизости от Абу-Расина. О ее переходе под контроль правительственной армии ранее сообщал на своей странице в Twitter военный источник (apoal3ezmosab).

1 Организация запрещена на территории РФ.