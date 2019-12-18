В Госдуме назвали глупостью поправки Зеленского по Крыму

Москва, 18 декабря. Депутат Госдумы Борис Чернышов назвал глупостью поправки президента Украины Владимира Зеленского, которые расширяют властные полномочия в «Автономной Республике Крым».

«Это абсолютная глупость. Он в очередной раз, мы уже заметили, опускает свой рейтинг везде на Украине. Крым всегда был российским. Он по большому счету всегда был очень важным связующим политическим моментом для русских и русского мира», — пояснил парламентарий телеканалу 360.

Депутат добавил, что Зеленский может давать Крыму любой статус, какой ему заблагорассудится. На судьбе крымчан его решения все равно никак не отразятся.

Отметим, что это уже не первые попытки Зеленского регламентировать российский регион. Ранее он предложил лишить Севастополь специального статуса. Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинские власти должны вовсе убрать из конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, поскольку они сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом