Зеленский предложил лишить Севастополь «специального статуса». События дня. ФАН-ТВ

Севастополь лишится «спецстатуса» Севастополь может лишиться «специального статуса». Особая пометка о городе исчезнет из конституции Украины. Об этом говорится в законопроекте, который внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Сейчас Севастополь наряду с Киевом наделен «спецстатусом», но, согласно инициативе, приставка останется лишь у столицы. Что это может значить для российского города? Ответ очевиден — ничего. С 2014 года Крым и Севастополь — часть нашей страны. Такое решение приняли сами местные жители, когда проголосовали за воссоединение с Россией. Но, Украина этого признать не хочет. Она считает полуостров своим и называет Крым «временно оккупированной территорией». Как отмечает председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, упоминание российских земель давно пора исключить из конституции Украины. «Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — убежден глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента.

Газовый контракт переносится? Прийти к общему знаменателю в газовом вопросе Россия и Украина пока не могут. Если переговоры о транзите голубого топлива сорвутся, то они могут возобновиться весной следующего года. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. И, как признал глава украинской компании, длительное прекращение транзита негативно скажется на экономике страны. Напомним, контракт между двумя странами истекает 31 декабря. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры. Один из важных вопросов, который стал камнем преткновения — срок заключения соглашения. Москва предложила подписать документ на год, Киев же — на 10 лет.

«Пополнение» в деле Арашуковых Полиция задержала четырех фигурантов по делу Арашуковых. Это сотрудники филиалов «Газпрома» в Ставрополе. По версии следствия, они вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий. За незаконно поставленный природный газ представители компаний платили им немалые суммы. Следователи продолжают разбираться в этом громком запутанном деле, в котором задействованы десятки человек. Напомним, в этом году правоохранители задержали в Москве сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Главу семейства подозревают в создании преступной группировки и хищения у «Газпрома» природного газа на 30 млрд рублей.