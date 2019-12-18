Эксперт назвал возможные причины начала войны между РФ и США

Москва, 18 декабря. Предпосылок для крупномасштабной войны нет, однако нельзя исключать, что кризисные ситуации выйдут из-под контроля, заявил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов. Историк, военный эксперт Борис Юлин назвал вероятные причины развязывания войны.

По словам Герасимова, обстановка в мире остается нестабильной, что «обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов», сообщает Infox.ru.

«Гонка вооружений часто заканчивается войной. Нарастающие противоречия, связанные с интересами сторон-участников конфликта. Например, Российская Федерация и США, их интересы пересекаются и в Сирии, и в Африке», ― отметил эксперт в комментарии телеканалу «360».

Юлин обратил внимание, что военная мощь США и блока НАТО быстро растет, вероятность развязывания войны становится все больше.

«Обычно так войны серьезные и начинались», ― добавил историк.

Юлин считает, что вероятными причинами развязывания войны могут стать локальные конфликты в Прибалтике, ситуация на Украине, в Грузии и Азербайджане. Кроме того, эксперт отметил усилившееся давление на Москву из-за присутствия в Африке и Сирии, а также возможность превентивного удара по территории России.

По мнению Юлина, Россия на данный момент не готова к военному конфликту, для наращивания военной мощи необходимо провести индустриализацию. Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие союзников.

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп считает Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона. Также он сравнил сегодняшнюю Россию с СССР, который считался главной угрозой для США во времена президента Рейгана.