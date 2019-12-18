Стефанович рассказал, что женился на Пугачевой из-за «кровавого автографа»

Москва, 18 декабря. Второй муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович рассказал, как певица удивила его на свидании. Артистка оставила будущему супругу «кровавый автограф».

По словам Стефановича, особую роль в его жизни сыграл поэт-песенник Леонид Дербенев — именно он познакомил режиссера с Пугачевой.

«Однажды он позвонил: «Саша, тут у меня одна певица сидит. Очень талантливая, но все у нее идет как-то наперекосяк... Надо ей помочь! Может, чего-нибудь у вас сложится», — вспоминает Стефанович.

Режиссер уточнил у Дербенева, симпатичная ли эта певица.

«Сам увидишь», — ответил поэт-песенник.

Стефанович признался, что очень любит помогать «юным красавицам». Увиденную им в первый раз Пугачеву режиссер описал как «стройную рыжую девушку». Он рассказал, что при встрече певица «тянула одеяло на себя», пародируя различных исполнительниц за роялем.

Тогда — в 1976 году — имя Алла Пугачева Стефановичу ни о чем не говорило. Он пригласил артистку в ресторан «Сосновый бор», который Пугачева называла «Еловая шишка». Во время ужина Стефанович попросил певицу оставить автограф в его записной книжке на случай, если она когда-нибудь прославится.

«Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Пришлось группу определить, а потом на ней жениться», — рассказал Стефанович KP.RU.

Пугачева и Стефанович были женаты ровно три года — пара вступила в брак 24 декабря 1977 года и развелась 24 декабря 1980 года.