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Климатолог рассказал, какие зимы ждут россиян в будущем

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Климатолог рассказал, какие зимы ждут россиян в будущем

Москва, 18 декабря. Нынешнюю зиму в России можно назвать аномальной. В будущем климатические перемены могут привести к тому, что россияне все реже будут сталкиваться с настоящими «русскими морозами».

Об этом сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Анатольевич Семенов.

По его словам, декабрь за последние 30 лет потеплел в среднем на четыре градуса и по своим температурным характеристикам больше походит на ноябрь. Этот факт достаточно точно демонстрирует общее глобальное потепление.

«Ну, собственно говоря, это дело вкуса. Мы движемся в сторону европейской зимы», — сообщил Владимир Семенов  в интервью «Комсомольской правде».

Он также добавил, что из-за изменений климата зима станет мягче, а колебания температур между летом и зимой существенно сократятся.

По словам Семенова, подобные климатические тенденции непременно затронут сельское хозяйство. Аграрии буду вынуждены пересмотреть планы и сроки своих календарных работ, а применяемые технологии и подходы могут потерять свою актуальность. 

В связи с этим у сельскохозяйственного сектора прибавится забот, которые буду иметь как положительные так и отрицательные последствия.

Говоря о природе изменения температуры он отметил, что увеличение парниковых газов обладает положительным для растений эффектом. Условно говоря, поясняет Семёнов, растения питаются углекислым газом, и им это нравится, поэтому рост парниковых газов создает благоприятную среду для сельхозкультур.

Ранее синоптики из метеоцентра «Фобос» сообщали, что настоящая морозная зима в Северной столице начнется только в начале января. 

 

Источник: «Комсомольская правда»
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